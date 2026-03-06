Apertura HCD: Nardini destacó obras, salud, seguridad, educación y diez años de superávit

El intendente encabezó la apertura del período legislativo y repasó los principales avances en distintas áreas. También anunció proyectos como el Paseo de la Laguna, el Polo Judicial y la continuidad de la inversión en obras públicas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó la apertura de las 31° sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, donde brindó un discurso centrado en el balance de gestión y los desafíos para el futuro del distrito. Lo acompañaron el diputado provincial Luis Vivona, la secretaria General, Noelia Correa y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado.

Durante su exposición, el jefe comunal destacó que el municipio logró sostener diez años consecutivos de superávit estructural, sin endeudamiento y manteniendo la continuidad de las políticas públicas. En ese marco, afirmó: “Se puede ser peronista, administrar con responsabilidad y no dejar de hacer”.

Nardini subrayó que la legitimidad del proyecto político iniciado en 2015 se refleja en los resultados concretos de la gestión y en el respaldo electoral obtenido en 2025, cuando el oficialismo local alcanzó el 68 por ciento de los votos. “La política es la herramienta más eficaz para transformar la realidad y poner en el centro a la gente”, expresó.

En materia de seguridad, el intendente repasó las inversiones realizadas para fortalecer el sistema de prevención. Entre ellas mencionó la incorporación de nuevos móviles, camionetas y motos para la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional y Protección Ciudadana, además de la inauguración de una nueva posta policial en Tortuguitas. También destacó la implementación de tecnología de reconocimiento de matrículas y la ampliación de la red de fibra óptica en el Área de Promoción El Triángulo, lo que permite mejorar el monitoreo y la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas.

Luego, hablo de la salud, donde Nardini recordó que el área recibe el 32 por ciento del presupuesto municipal y remarcó los avances en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento del sistema de emergencias SAME. En ese sentido, ratificó la continuidad de los trabajos para la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario de Diagnóstico Precoz.

En relación a la obra pública, el jefe comunal destacó que durante el último año se concretaron 248 pavimentaciones financiadas con recursos municipales, además de la nueva entrada a la ciudad de Tortuguitas realizada en articulación con el Gobierno provincial. También anunció el desarrollo del Paseo de la Laguna, un proyecto que integrará naturaleza, cultura y gastronomía y que formará parte del plan Distrito Malvinas, iniciativa que también contempla la construcción del Teatro Municipal y un complejo habitacional.

Nardini además resaltó el trabajo conjunto con el diputado provincial Luis Vivona para impulsar iniciativas que beneficien al distrito. Entre ellas mencionó la futura construcción del Polo Judicial, que permitirá acercar el servicio de justicia a los vecinos de Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. También destacó la propuesta de que el municipio sea sede de los primeros Juegos Olímpicos de Deporte Urbano, en el marco de la ley impulsada por Vivona en la Legislatura bonaerense.

Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso con el desarrollo del distrito y sostuvo que el objetivo de la gestión es seguir ampliando derechos y oportunidades para los vecinos. “Cada obra, cada política social y cada espacio recuperado son la prueba de que este proyecto se sostiene en hechos y no en palabras”, afirmó.

Al cerrar su discurso, Nardini dejó una definición sobre el rumbo de su gestión y el rol de la política en la transformación social: “No creemos en los proyectos personales ni en los mesías. Creemos en el esfuerzo, en el trabajo y en la política como herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente”.