San Miguel, la ciudad más patriota y mundialista del conurbano

Miles de vecinos celebran otro mes patrio y los triunfos de la Selección en un municipio vestido de blanco y celeste.



Por el mes de julio y en el marco de la participación de la Selección en el mundial, San Miguel amaneció con banderas argentinas sobre Av. Perón, la calle principal del distrito, desde Roca hasta Pardo.

Hace unos días también se colocaron grandes banderas en las fachadas de la municipalidad sobre las calles Sarmiento y Av. Balbín.



Además, ayer se realizó una nueva Fan Fest en la Plaza de las Carretas, en Muñiz, un evento donde se transmitió en vivo el triunfo épico de Argentina contra Egipto y se vivió la previa con actividades para toda la familia.

Luego del partido, miles de vecinos de San Miguel y de toda la región coparon las calles para celebrar la victoria y el pase a cuartos, con postales únicas en todo el conurbano.

Finalmente, este 9 de julio el municipio celebrará el Día de la Independencia en esa misma plaza con una gran peña folclórica a partir de las 15:30 hs.