Más de 320 vecinos participan de las capacitaciones gratuitas del programa «La Formación es un Derecho»

La iniciativa impulsada por el Municipio de José C. Paz ofrece cursos de entrenamiento físico y bienestar en distintas sedes del distrito, con el objetivo de promover la formación, la inclusión y el desarrollo personal de los participantes.

El programa «La Formación es un Derecho» continúa consolidándose en José C. Paz como una propuesta de capacitación gratuita y abierta a la comunidad, brindando herramientas de aprendizaje y nuevas oportunidades para cientos de vecinos.

Actualmente, más de 327 alumnos y alumnas participan de los cursos de GAP Cross, Jumping, Entrenamiento Funcional, Flexibilidad y Pilates, distribuidos en cinco espacios de formación que se desarrollan en tres sedes del distrito.

Durante cada jornada, los participantes incorporan nuevos conocimientos, perfeccionan habilidades y fortalecen herramientas que favorecen su desarrollo personal y profesional. Además, las capacitaciones se llevan adelante en un ámbito que fomenta la inclusión, la participación y el acceso igualitario a la formación.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y forma parte de las políticas públicas orientadas a ampliar el acceso a la educación y la capacitación en el distrito.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa responde al proyecto del senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Ishii, de acercar oportunidades de formación a todos los vecinos de José C. Paz, promoviendo la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de derechos.

A través de este programa, la comuna reafirma su compromiso con una educación pública, gratuita y accesible, entendiendo que garantizar el acceso a la capacitación constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de la comunidad y la construcción de un futuro con más oportunidades para todos.