San Miguel impulsa la inserción laboral con una nueva edición de “Somos Empleables”

Con la presencia del intendente Jaime Méndez, en el Colegio Máximo se llevó a cabo una nueva edición de “Somos Empleables”, una jornada destinada a vecinos que buscan trabajo o desean mejorar su perfil profesional.

Durante el encuentro, se desarrollaron capacitaciones, charlas y espacios de intercambio con la participación de empresas e instituciones, que acercaron herramientas concretas y oportunidades laborales a los asistentes. La propuesta apunta a fortalecer las competencias de quienes se encuentran en proceso de inserción o reinserción en el mercado laboral.

Desde el municipio de San Miguel destacaron que esta iniciativa forma parte de una serie de políticas impulsadas a través de la Oficina de Empleo Municipal, orientadas a promover la empleabilidad, así como el crecimiento de la industria y el comercio local.

“Somos Empleables” se consolida así como un espacio clave para vincular a los vecinos con el mundo del trabajo, fomentando el desarrollo profesional y generando nuevas oportunidades dentro del distrito.