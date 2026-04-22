Merlo: Menéndez y Marinucci entregaron pases libres a los merlense

Más de 130 vecinos de Merlo fueron beneficiados con el Pase Libre Multimodal en el acto encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez y el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, en el Honorable Concejo Deliberante.

A través de esta entrega, a los beneficiarios con discapacidad o con movilidad reducida se les garantiza la gratuidad en el transporte público en toda la Provincia de Buenos Aires.

“Poder otorgarles a quienes no solamente que lo necesitan sino que lo merecen, como son estos pases. Es absolutamente necesario que hoy abracemos a quienes sufren para obtener las cuestiones más básicas, como es moverse, comer, tener el remedio que se necesita”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, el Ministro Marinucci manifestó “Los pases libres multimodales significan garantizar derechos a los vecinos, junto a Gustavo Menéndez y Karina Menéndez que, con la sensibilidad que ellos gestionan, avanzan con políticas públicas para poder brindarles respuestas a los vecinos”.

Participaron la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Karina Menéndez, y el Secretario de Desarrollo e Integración Social de Merlo, Lucas Scarcella.

La entrega resultó de un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Para gestionar este beneficio en Merlo, comunicarse con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Dirección: Colón 686. Teléfonos: (0220) 483-3136 / 486-5162 / 486-5069