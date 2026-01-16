El municipio avanza con una obra clave para miles de vecinos: las cloacas

El intendente Jaime Méndez confirmó el progreso de la red que llevará los líquidos a la planta de tratamiento, aunque pidió no realizar conexiones anticipadas que pueden perjudicar el avance de los trabajos.

La obra de cloacas que beneficiará a los barrios Mariló, San Ambrosio, Parque La Luz, Mitre, Trujui y La Guardia avanza a buen ritmo en San Miguel. Así lo informó en sus redes sociales el intendente Jaime Méndez en un mensaje dirigido a los vecinos, donde explicó que ya se está ejecutando el conducto principal que transportará los líquidos cloacales hacia la planta de tratamiento.

“En este momento el conducto que va a llevar todos los líquidos cloacales avanza. En su momento se hicieron perforaciones para que llegue a la planta de San Miguel y ahora va a llegar a la planta de tratamiento, lo que nos va a permitir después conectar todas las redes finas existentes. Es una gran noticia para todos los vecinos”, señaló el jefe comunal.

Sin embargo, Méndez fue enfático en un punto central: todavía no está habilitada la conexión domiciliaria. “Nadie puede conectarse. Estamos viendo que hay algunos casos en los que ocurre, pero la verdad es que está prohibido porque aún no está habilitado. Cualquier conexión genera problemas, olor y daños en la infraestructura de la obra”, advirtió.

En ese sentido, desde el municipio remarcan que hay vecinos que están apresurados por conectarse, algo entendible si se tiene en cuenta el costo que implica desagotar un pozo negro. Pero también subrayan que el sistema cloacal es un beneficio para todos. Es decir, se debe entender que las cloacas son un avance que beneficia a todos y que es necesario esperar las autorizaciones municipales para hacerlo.

Cabe destacar que, esta obra se inscribe en un contexto más amplio. A pesar de la escasa financiación nacional, San Miguel mantiene un buen ritmo de obra pública en distintos barrios del distrito. Esto es posible gracias a una planificación ordenada de los proyectos impulsados por el propio municipio, que prioriza infraestructura básica y mejoras estructurales para la calidad de vida de los vecinos.

De esta manera se entiende que las cloacas no solo significan comodidad, sino que también representan salud, medioambiente y dignidad. Por eso, desde el gobierno local insisten en que el beneficio llegará, pero debe hacerse de manera segura y organizada.