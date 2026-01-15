El Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos de José C. Paz amplía su atención integral a la comunidad

El Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos, ubicado en Serrano 4799, en la localidad de José C. Paz, continúa fortaleciendo su compromiso con la salud pública mediante una atención integral y especializada destinada a personas que atraviesan problemáticas de salud mental y consumos problemáticos.

El establecimiento cuenta con diversos dispositivos de atención, entre los que se destacan la atención ambulatoria, el centro de día y una amplia variedad de talleres terapéuticos. Todos estos espacios se desarrollan bajo un enfoque interdisciplinario, donde prima la calidad humana y el acompañamiento cercano a los pacientes.

Los días lunes, miércoles y viernes funciona el Hospital de Día por Consumos Problemáticos, que ofrece talleres terapéuticos, espacios grupales y atención individual en psiquiatría. En tanto, los martes y jueves se desarrolla el Hospital de Día orientado a problemáticas de salud mental, con actividades grupales y talleres vinculados a la ansiedad, la depresión, la desregulación emocional y la esquizofrenia, además de terapias individuales de psicología y psiquiatría.

Este hospital forma parte de la red de 10 hospitales municipales, consolidando un sistema de atención accesible y cercano para la comunidad.

Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 1151194040.