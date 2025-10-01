San Miguel celebró a su Santo Patrono con procesión, misa y un show de Axel

Miles de vecinos participaron de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel, con una procesión por el centro de la ciudad, misa en la Catedral y un cierre musical multitudinario en la Plaza de las Carretas.

La ciudad de San Miguel vivió una jornada cargada de fe, tradición y música en el marco de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel. Desde temprano, cientos de vecinos se congregaron para participar de la procesión que recorrió las principales calles del centro y concluyó en la Catedral, donde el obispo Damián Nannini celebró una emotiva misa.

El evento contó con la presencia del intendente Jaime Méndez, además de instituciones locales, bomberos voluntarios y la banda militar de música, que acompañaron la caminata religiosa. La procesión fue uno de los momentos más significativos de la celebración, marcada por el recogimiento y la participación de las familias del distrito.

Las actividades incluyeron también la tradicional Maratón San Miguel Arcángel, exposiciones artísticas, la Expo de Bomberos y diversas propuestas culturales que durante varios días convocaron a la comunidad.

El gran cierre estuvo a cargo del reconocido cantante Axel, acompañado por Milagros Amud, ex participante de La Voz Argentina. Ambos se presentaron en la Plaza de las Carretas, donde una multitud disfrutó de un show que combinó música y emoción, convirtiéndose en el broche final de las fiestas.

Llamó la atención que en el evento no se vieron concejales oficialistas ni de la oposición, algo que fue comentado entre los presentes.