Gustavo Menéndez y Axel Kicillof recorrieron obras y entregaron escrituras

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, junto al intendente, recorrieron obras de pavimento y luego participaron del acto de entrega de escrituras a 200 familias. Ya se entregaron 150.000 escrituras a lo largo y a lo ancho de la Provincia.

Gustavo Menéndez y Axel Kicillof estuvieron acompañados por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana y Hugo Moyano hijo; y distintas autoridades locales.

El primer punto de la recorrida fue en el barrio La Blanquita, Libertad, donde recorrieron el nuevo asfalto reticulado en Marco Sastre, que cuenta con más de 400 metros lineales, y que forma parte del de completamiento de trama urbana del municipio.

Esta puesta en valor traerá una mayor y mejor circulación de vehículos y peatones; sumado a que evitará inundaciones y posibles accidentes viales. Luego, en “La Usina” de Libertad, se realizó la entrega de escrituras a cerca de 200 vecinos y vecinas de distintas partes del distrito. A través de esta firma, cientos de merlenses garantizan su derecho a tener vivienda propia, sumado a la segurida jurídica de su hogar.

En este sentido, Axel Kicillof sostuvo: “Resolvimos lanzar este programa ‘Mi escritura, mi casa’ utilizando la escribanía de Gobierno como la escribanía del pueblo de la Provincia. De esta manera, recorrimos todos los distritos y poniéndolo a disposición de manera totalmente gratuita”, resaltó.

A su vez, el gobernador afirmó: “En Merlo hemos hecho muchísimas entregas de escritura y la verdad que un logro, una enorme emoción con esta entrega. Ya son más de 150000 escrituras que se entregaron a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires. Este es un derecho a la propiedad, donde queremos que la gente tenga su casa y tenga su escritura”.

Por su parte, el candidato a diputado, Jorge Taiana, destacó: “Las dos cosas que hicimos hoy son funciones esenciales del Estado. Primero, le brindamos una mejor calidad de vida a los vecinos; luego, entregamos escrituras para sus hogares, algo que sueñan desde hace mucho tiempo”.

El anfitrión del encuentro, Gustavo Menéndez resaltó el acompañamiento de la gobernación y de todo el equipo de trabajo: ““El programa de completamiento de trama urbana que tenemos sería imposible hacerlo sin la ayuda de la provincia. Si no tuviéramos a Axel, a Kato (el Ministro Gabriel Katopodis) del otro lado del teléfono, dándonos una mano”, aseguró el mandatario. Y al referirse a la entrega de escrituras, sostuvo: “Y después vinimos a hacer uno de los actos que más nos llenan el corazón que es la entrega de escrituras. Hoy 200 vecinos más de Merlo, pudieron lograr ese sueño tan ansiado”.