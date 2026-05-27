San Miguel – 25 de Mayo: Miles de vecinos participaron del tradicional desfile patrio

El acto fue encabezado por el intendente Jaime Méndez y reunió a instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y familias de toda la región. La ausencia de concejales opositores volvió a marcar una señal política en una jornada que históricamente busca unir a todos los sectores.

San Miguel volvió a vivir este 25 de Mayo una de sus celebraciones más tradicionales y convocantes con el desfile cívico-militar desarrollado sobre la Av. Perón, donde miles de vecinos se acercaron para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El acto fue encabezado por el intendente Jaime Méndez, acompañado por el Comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires, general de brigada Horacio Luis Ramón Alonso. También estuvieron presentes funcionarios del gabinete municipal, entre ellos el secretario de Gobierno, Francisco Nigro, además de dirigentes y referentes políticos de la región.

Entre las presencias políticas también llamó la atención la participación de Pablo de la Torre, actual secretario de Salud de San Isidro y ex secretario de Salud de San Miguel, distrito donde además fue primer concejal. En las últimas semanas, De la Torre viene teniendo una mayor exposición pública dentro de San Miguel, en medio de un escenario político local que comienza lentamente a moverse pensando en el futuro.

Quien no estuvo presente fue el ex senador provincial Joaquín de la Torre, una de las principales figuras políticas del oficialismo sanmiguelino. Según trascendió, su ausencia estaría vinculada a cuestiones familiares, ya que el día anterior participó del casamiento de una de sus hijas.

Más allá del clima festivo y patriótico, el evento también dejó nuevamente una lectura política vinculada a la ausencia de concejales opositores en el espacio institucional asignado por el oficialismo para compartir la conmemoración. No es la primera vez que ocurre en una fecha patria de este tipo, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre los niveles de diálogo político en el distrito. En un contexto donde muchas veces se reclama falta de consenso o de apertura institucional, este tipo de celebraciones suelen representar oportunidades simbólicas para mostrar convivencia democrática más allá de las diferencias partidarias.

Como ocurre cada año, el desfile reunió a una importante cantidad de instituciones intermedias, centros culturales, escuelas, clubes, centros de jubilados y organizaciones sociales. También participaron veteranos de Malvinas, efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Bonaerense, Policía Municipal y Bomberos Voluntarios.

La ceremonia contó además con el acompañamiento musical de la banda “Combate de San Lorenzo” de la Escuela Sargento Cabral y de la banda del Comando de Región 1 de Campo de Mayo de Gendarmería Nacional.

La convocatoria volvió a mostrar el fuerte arraigo que tiene el desfile patrio dentro de San Miguel y de toda la región. Miles de familias aprovecharon la jornada para acercarse al centro del distrito, compartir una salida y participar de una celebración tradicional que forma parte de la identidad local.