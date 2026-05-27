José C. Paz: Un 25 de Mayo con cultura, tradición y participación de los vecinos

Organizaciones culturales, escuelas, artistas y centros tradicionalistas participaron de una jornada comunitaria impulsada con apoyo del senador Mario Ishii y referentes barriales del distrito.

José C. Paz vivió una nueva celebración por el 25 de Mayo con una jornada cargada de actividades culturales, espectáculos y participación vecinal, en un evento que reunió a instituciones educativas, centros tradicionalistas, artistas locales y organizaciones sociales del distrito.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente en uso de licencia y senador provincial Mario Ishii, a quien los organizadores agradecieron especialmente por apoyar este tipo de encuentros familiares y comunitarios en los barrios paceños.

Uno de los principales impulsores de la jornada destacó además el trabajo de Roni y Roque Caggiano por “llevar cultura a los diferentes barrios” y por demostrar “que se pueden hacer cosas de calidad para los vecinos de José C. Paz” sostuvo el concejal Lucas Menge. Recordemos que, en diciembre de 2024, Roque Caggiano coqueteó con el hecho de no saber qué iba a pasar con su futuro político lo que, en ese momento, se interpretó como que podía alejarse de la estructura municipal… se venía un año de elecciones. Aunque después nada pasó.

Durante el festejo participaron alumnos, docentes y directivos de la Escuela Primaria N°30 y de la Secundaria N°20, con una mención especial para los abanderados que formaron parte del acto patrio.

También hubo espacio para emprendedores locales, centros culturales, ballets folklóricos, shows artísticos y un desfile tradicionalista que fue acompañado por una importante cantidad de vecinos y familias.

Los organizadores agradecieron especialmente el acompañamiento de distintas áreas municipales, militantes y voluntarios que colaboraron antes, durante y después de la actividad. En ese sentido, remarcaron el trabajo de la agrupación “Jóvenes para el Pueblo”, destacando el compromiso de sus integrantes durante toda la jornada.

Dentro del desfile tradicionalista, también fueron reconocidos referentes como “Pampa” Torres, del Centro Tradicionalista El Fiador, y representantes del Centro Tradicionalista El Estribo, quienes colaboraron activamente en la organización.

La celebración volvió a mostrar la fuerte impronta del sentido de pertenencia paceño y el aspecto cultural que suelen tener este tipo de actividades, donde las fechas patrias se transforman además en espacios de encuentro, participación y promoción de artistas y emprendedores locales.

“Cuando se suman voluntades todo es posible”, fue una de las frases que resumió el espíritu de una jornada atravesada por el sentido de comunidad y la reivindicación de las tradiciones populares.