Provincia – Política: Nardini suma respaldos y crece el operativo para instalar su candidatura a gobernador

Más de 120 dirigentes participaron de un encuentro en Los Polvorines para impulsar al intendente de Malvinas Argentinas como posible sucesor de Axel Kicillof en la provincia. La movida se suma a otra realizada días atrás en San Miguel.

La figura del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, comienza a ganar volumen dentro del escenario político bonaerense de cara a 2027. Esta vez, más de 120 dirigentes de la Primera Sección Electoral participaron de un encuentro en Los Polvorines para manifestar su apoyo a una eventual candidatura del jefe comunal a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El cónclave fue organizado por José Luis Benítez, referente de la agrupación Solidaridad, y tuvo como objetivo empezar a motorizar políticamente la instalación de Nardini dentro del peronismo bonaerense.

“Es el inicio de un sueño que tenemos con muchos compañeros y vecinos de diferentes lugares. Queremos continuar gobernando la provincia de Buenos Aires y proponer que Leo Nardini sea nuestro próximo gobernador”, expresó Benítez durante el encuentro.

Además, destacó el paso de Nardini por el Ministerio de Infraestructura bonaerense durante la gestión de Axel Kicillof, al señalar que tuvo “una gestión exitosa y trabajando con todos los sectores políticos”.

El dirigente también dejó una definición con tono electoral de cara a la interna peronista: “Queremos ganar en la cancha. Y llevar el modelo de Malvinas a toda la provincia. Si hay una interna, bienvenida sea. Tenemos al mejor candidato”.

Recordemos que la semana pasada ya se había realizado una reunión similar en San Miguel, encabezada por Diego Solorzano junto a dirigentes sindicales, territoriales y militantes de distintos distritos del conurbano, donde también se pidió públicamente que Nardini sea candidato a gobernador.

En aquella oportunidad, Solorzano había definido al jefe comunal como “la síntesis de nuestra generación” y sostuvo que representa “el cambio que necesita el peronismo”, resaltando además su perfil de gestión y cercanía territorial.

El crecimiento de este tipo de encuentros comienza a mostrar un movimiento político que busca instalar tempranamente a Nardini dentro del tablero sucesorio bonaerense, en un escenario todavía abierto y condicionado por el futuro político de Axel Kicillof.

Actualmente, el gobernador aparece como una de las figuras del oficialismo con proyección nacional, por lo que dentro del peronismo ya empiezan a sonar distintos nombres para disputar una eventual sucesión en la provincia.

En ese contexto, Nardini parece consolidarse como uno de los intendentes jóvenes con mayor proyección dentro del PJ bonaerense, apoyado en su experiencia municipal, su paso por el gabinete provincial y una construcción política que se consolida cada vez más fuera de Malvinas Argentinas.