Un reconocimiento al esfuerzo que realizan los atletas y deportistas de la comuna. Noe Correa compartió una cena de agasajo y premiación, a la que también asistió la familia del atleta Braian Toledo. El evento tuvo lugar en el polideportivo de Los Polvorines, que también lleva el nombre del deportista homenajeado. La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, estuvo junto a los atletas y deportistas malvinenses en la primera entrega de los premios “Braian Toledo”.

En el polideportivo que lleva el nombre del fallecido atleta olímpico, ubicado en la ciudad de Los Polvorines, se realizó una cena agasajo, donde se premió a deportistas destacados del distrito. Algunas de las disciplinas fueron: Gimnasia, Atletismo, Kickboxing, Badminton, Boxeo, Hockey, Taekwondo, Patín Artístico, Ciclismo, Natación y Tenis. Noe Correa, dijo: “Hace muchos años empezamos a soñar con que Malvinas Argentinas sea la capital del deporte. Luis Vivona, nuestro senador, inició este sueño, como también lo hizo Leo (Nardini), y hoy me toca a mí ser la responsable de continuar con ese gran desafío”. “Estamos homenajeando con el premio ‘Braian Toledo’, que lo llevamos en el corazón, a todos los deportistas que tenemos en Malvinas, porque para nosotros hacer deporte es un derecho”, continuó. Fueron veintisiete los premios entregados. Luego, se realizó la entrega de una mención especial para la familia de Braian Toledo. El momento fue acompañado con la proyección de un video sobre el atleta olímpico.

El premio Brian Toledo al Deportista del Año, se lo llevó Diego Ojeda, campeón nacional de Karate y sub campeón Panamericano. Para la Lic. María Luján Salgado, secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, “los premios ‘Braian Toledo’ representan el logro deportivo, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la trayectoria que nos ha dejado Braian. La idea es homenajear a los atletas malvinenses, que quizás hoy no tienen algún logro, pero que están en ese camino”. La celebración contó con la presencia especial del reconocido ex futbolista Sergio Goycochea, y de la cantante Antonella Cirilo, que estuvo a cargo del cierre artístico del encuentro. Juan Pablo Matas, subsecretario de Deporte local, expresó que “después de un año tan duro, sentimos que debíamos poner en valor lo que los atletas están haciendo. Ellos son quienes transmiten los valores del deporte”, y agregó: “Estamos en uno de los polideportivos del distrito, y queremos que la gente se empodere con sus propuestas.





Esperamos que estas políticas públicas de llevar el deporte como bandera, puedan atravesar la vida de los malvinenses”. Junto a la Subsecretaría de Deporte trabaja con los deportistas un Consejo Asesor del Deporte y la Actividad Física. Fede Molinari, padrino del Consejo, comentó: “Estoy sorprendido de la inversión que se realiza en Malvinas para el deporte, los polideportivos tienen la infraestructura adecuada para el desarrollo de cualquier actividad deportiva. Esta entrega de premios es del estilo de premios muy importantes, y eso le da valor al deporte”. Al finalizar el acto, la jefa comunal concluyó: “Realizar esta entrega de premios en uno de nuestros polideportivos nos llena de orgullo”. “Ya estamos próximos a comenzar con la construcción del nuevo polideportivo de Ing. Adolfo Sourdeaux”, anticipó Noe Correa.