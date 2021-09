Para Castro comenzó un nuevo proceso político

Dijo que la gente envío un mensaje en las urnas y que el peronismo del distrito tiene que mostrar caras nuevas. Además, afirmó haber llamado a quienes participaron en las otras listas del FdT y al resto de la oposición para sumarse en noviembre.

Juan José Castro se alzó con la interna del Frente de Todos en San Miguel, lo que le permite estar presente en las elecciones generales de noviembre. Su objetivo de acá a entonces es convocar a las demás fuerzas opositoras y a los que fueron pre candidatos de su mismo espacio para unirse y revertir los magros resultados de las PASO.

En medio de la convulsionada crisis del gobierno nacional, los cambios de gabinete –también en provincia- y las críticas de Juntos, Juanjo Castro sabe que tiene un desafío por delante y que para ello tiene que prepararse, por eso mantiene reuniones con las otras listas en busca de la unidad que no pudieron conseguir otros en el pasado.

“A la hora de ser parte de la oposición tenemos que sintetizar esa expresión en contra del municipio y quienes mayores posibilidades tienen de concentrar eso somos nosotros, el Frente de Todos y esa es la tarea a la que estoy abocado”, comentó a Aquí La Noticia, en la sede del PJ local donde realizamos la entrevista, tras esperar unos minutos a que finalice una reunión que mantuvo con representantes de otras listas del FdT como Carlos Puricelli y Gustavo Alarcón.

En San Miguel, los viejos militantes del peronismo suelen decir que no se sienten muy representados por la dirigencia. Al respecto, dijo que a nivel local han logrado más votos que el candidato nacional. “Siempre se dio al revés, Franco La Porta con una lista nacional de 55 puntos sacó 36, pero nosotros en una lista nacional de 28 puntos sacamos 30 por ciento”, ejemplificó y analizó: “El peronismo necesita renovar sus dirigentes, y uno es la expresión de eso, pero esa participación no es solo mía sino la de todos los que fuimos en la interna; yo no quiero hacer solo el proceso político que viene, quiero hacerlo con todos los candidatos, porque me parece que ese es el camino, el de la construcción no personal sino colectiva”. Castro dice que él arma un peronismo más comprometido desde su accionar en el partido como presidente del PJ, dando beneficios a los afiliados, reestructurando la sede (diferenciándose de la anterior gestión) y que no es de los que se juntan para la elección y que después desaparece. Por eso, agregó: “Necesitamos un peronismo más comprometido, que tenga que ver con una amplitud, que escuche, que resuelva problemas y eso se está dando en este proceso”.

El candidato a concejal asegura que con los resultados que obtuvieron en las PASO estarían consiguiendo mayoría y minoría, pero en caso de no lograr la minoría es importante “incorporar compañeros de otras listas” porque “hay que respetarlos, llegó el momento de estar todos juntos”.

Sin gestos hacia el oficialismo

En las redes sociales se dice de todo y muchas veces se inventan cosas. Una de las críticas que le hacen a Castro es que tiene un vínculo con Joaquín de la Torre, el ex intendente de San Miguel. “A De la Torre lo conozco desde 1995, para él nunca trabajé, sí lo hice para Franco, todos nos conoceos y tenemos relación. Fui concejal en 2015 cuando De la Torre era intendente y había una relación institucional. En el Concejo Deliberante jamás tuve un gesto de complacencia para con él, jamás voté una rendición de cuentas ni un presupuesto del gobierno, siempre planteé los errores de esa administración”, explicó. Asimismo, dijo que “en la política uno se expone a que sus adversarios digan cosas que no son, pero lo importante son nuestras conductas. Creo que De la Torre y Méndez, esa sociedad que vienen llevando adelante desde el año 2007, tiene muchos responsables, pero no es quien habla, yo no lo traje a la política ni milite para él”.

Finalmente, consideró que a veces “hay fuego amigo” (es decir dentro del propio partido) al que le “cuesta mucho construir” y entender que “los procesos electorales van acomodando a cada uno en su lugar”. Dijo que “Franco La Porta sería el mejor intendente que San Miguel podría tener pero para eso tiene que ganar una elección y la gente no lo vota. Ahora estoy yo en este proceso político, pero lo importante es que hemos empezado a cambiar las caras”.

Y para 2023 prefirió ser cauto, poner el foco en noviembre y achicar la diferencia con el oficialismo local, aunque ya en varias oportunidades dijo públicamente que tiene deseos de gobernar San Miguel.