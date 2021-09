Ishii: “El país sólo saldrá adelante con la educación

Fue multitudinario el acto de inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas en la que participó el Presidente de la Nación. Las clases de esta importante carrera comenzarán en marzo pero ya hay más 7 mil personas inscriptas. Será clave para la región ya que muchos tendrán una opción más cercana a la UBA.

Una jornada histórica se vivió en José C. Paz el miércoles 22 de septiembre al mediodía. Fue el primer acto multitudinario que se pudo hacer luego de mucho tiempo por la maldita pandemia, y se notaron las ganas de estar en las calles, de asistir a una convocatoria, de caminar con pancartas entre las agrupaciones políticas, donde minorías como el colectivo LGBTQ+ asistieron y de ser parte de un acontecimiento que modifica la estructura educativa de la región: la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas, dependiente de la Universidad Nacional de José C. Paz, donde se brinda educación libre y gratuita.

El acto tuvo la participación del intendente anfitrión Mario Ishii y todo su equipo de secretarios, además del cuerpo legislativo. Pero, también asistieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; así mismo, formaron la comitiva parte del nuevo gabinete de ambos mandatarios, entre ellos el secretario General de Gobierno, Federico Thea, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; también lo hicieron el senador provincial, Luís Vivona y el diputado nacional, Máximo Kirchner.

“El país sólo saldrá adelante con la educación, porque no hay otra forma”, dijo Ishii en su decurso y afirmó: “tenemos un 4% de población que tiene el nivel terciario, y el 96% no lo tiene, mientras que en Israel el porcentaje es al revés”. Entonces recalcó que para cambiar esta situación «la Argentina debe apoyar la educación fuertemente”.

Ishii relató que “todos los edificios educativos los hemos hecho con la constructora municipal, nuestros empleados municipales han podido construir todos esos edificios”, y agregó que el establecimiento es “para 40 mil alumnos y a partir de ahora no hay excusa: caminando pueden venir a la facultad. Vamos a salir a través de la Educación”. Cabe destacar que ahora la tarea será conformar los planteles docentes que darán clases el año próximo.

Por otra parte, Ishii anunció que el Municipio trabaja con el Ejecutivo nacional para “hacer un parque industrial” en el distrito con el fin de crear empleos genuinos para los paceños, tras lo cual resaltó que “la gente en los barrios se ha quedado sin trabajo, está pasando hambre, la está pasando mal y el Municipio está conteniendo de todas las formas”.

Fernández, en su discurso, comentó: “Estamos poniendo en marcha una Facultad” porque sabemos que “tenemos que construir universidades cercanas para todos los argentinos y argentinas donde encuentren la posibilidad de estudiar y desarrollarse”.

Luego pidió que haya “empresarios comprometidos” en el desarrollo, que no especulen y que inviertan en producción, para “que esa inversión se vuelva en fábricas y esas fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo, porque el trabajo es dignidad, y el Estado no puede estar ausente en nada de eso”.

El mandatario recordó que en 2019 cuando los miembros del gobierno anterior perdieron las elecciones “cerraron” los ministerios de Salud, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología. “Nosotros vamos a redoblar esfuerzos” y a “seguir trabajando incansablemente para poner en valor nuestra salud y educación pública”, dijo.

El gobernador Kicillof, en tanto, destacó que “Mario Ishii decidió que la educación libre y gratuita para el pueblo no podía faltar más” al tiempo que añadió que “esta es la forma más clara de desmentir esa visión prejuiciosa que nos quiere hacer creer que las universidades no son para todos sino para minorías”. Y describió: “El 85% de los estudiantes de la Universidad de José C. Paz y el 90% de los de las demás universidades del conurbano son primera generación de universitarios”.

Datos

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNPAZ tiene una capacidad para unos 21600 alumnos que estudiarán en sus 20.370 metros cuadrados cubiertos. En su planta baja se encuentran 94 aulas, sector de morgue y aula de técnica con conexión propia al exterior y baños. Habrá siete laboratorios que se utilizarán para Investigación Micro, Química Orgánica, Enfermería, Fisiología, Nutrición, Terapia Intermedia, Paro cardíaco y Medicina Complementaria,