Pablo Mansilla, “Algunos ya se andan poniendo el saco de intendente”

El secretario de Gobierno destacó la dedicación del intendente Mario Ishii y advirtió a los funcionarios que aspiran a sucederlo que respeten su mandato mientras esté en funciones.

En el marco del evento de cierre de año organizado por la Dirección General de Acción Comunitaria junto a instituciones intermedias, celebrado en el salón Maraux, el secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla, realizó contundentes declaraciones sobre la actualidad del municipio y el rol del intendente Mario Ishii.

“El 2023 ha sido un año difícil, porque aún contamos con un ministro en la provincia que no ha firmado los trámites necesarios para que las instituciones paceñas puedan avanzar. Estoy seguro de que el intendente Mario Ishii hablará con el gobernador para que este interceda con su ministro y se logren las soluciones que tanto necesitan nuestras instituciones”, expresó Mansilla, poniendo el foco en las gestiones pendientes a nivel provincial.

El funcionario aprovechó el encuentro para subrayar el compromiso del intendente con la comunidad: “Es una emoción estar al lado de Mario. Según la ley, este sería su último mandato, y quiero que disfrute cada acto porque se ha roto el alma por José C. Paz. Lo que él hizo por este distrito no tiene precedentes”.

Además, Mansilla lanzó una advertencia a quienes ya se ven como posibles sucesores: “Algunos ya se andan poniendo el saco de intendente, pero esperen un poquito. La ley aún no salió, y podría modificarse. Habrá que ver si Ishii tiene ganas de seguir. Pero mientras tanto, tenemos un intendente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para que a José C. Paz no le falte nada. Hay que respetar a quien gobierna mientras gobierne”.

Durante el evento, también se destacó el trabajo conjunto entre la gestión municipal y las instituciones de la comunidad, en un año marcado por la crisis económica. “Yo sé lo que invirtió en colegios para que nuestros pibes coman y tengan una comida caliente”, finalizó Mansilla.

Cabed estacar que la relación entre Ishii y Mansilla se remonta a muchos años de trabajo conjunto en el municipio, consolidando un vínculo basado en la confianza y el compromiso. El funcionario, desde su rol como secretario de Gobierno, ha desempeñado una labor fundamental en la articulación de políticas públicas y en la gestión de los desafíos diarios que enfrenta el distrito. Su cercanía con el intendente no solo refleja un apoyo constante a la conducción de Ishii, sino también un liderazgo clave en la coordinación con las instituciones y los vecinos, fortaleciendo el tejido social del municipio.