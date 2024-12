Mario Ishii y su mirada sobre el pasado y futuro de José C. Paz

En el cierre de año con entidades intermedias el jefe comunal recordó los orígenes del municipio y el trabajo realizado para que, tras la autonomía, el distrito logre un crecimiento exponencial en la región.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, acompañado por el secretario de Gobierno Pablo Mansilla y otros funcionarios, habló en el encuentro realizado en el salón Maraux, en el marco del cierre de año con las entidades intermedias y la Dirección General de Acción Comunitaria, donde repasó su trayectoria e hizo un balance de su gestión.

Ishii recordó sus inicios políticos y el proceso que llevó a la autonomía de José C. Paz en 1994, una meta que parecía imposible: “En 1991 hablaba con las entidades intermedias para que nos apoyen con la autonomía municipal. Me trataban de loco. Pero en 1994, hablé con Eduardo Duhalde, quien nos prometió la independencia. Comenzamos con muy pocas cosas, ni cementerio municipal teníamos. La parte comercial quedó para San Miguel, la industria para Malvinas Argentinas, y a José C. Paz nos dejaron 7 mil calles de tierra. Así que nos pusimos a trabajar y logramos la independencia”, recordó.

El discurso también incluyó un repaso de los avances del distrito bajo su gestión, destacando los logros en infraestructura educativa y sanitaria. Ishii subrayó que de las 120 escuelas que existen en el municipio, su gestión construyó 115, incluyendo instituciones para niños con discapacidades y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), que hoy cuenta con 52 mil alumnos. También destacó las guarderías para niños desde 45 días hasta 5 años para que las madres puedan ir a trabajar. Y los hospitales que “son lo mejor de la región seguro”, la aparatología de última generación, y cómo afrontaron el avance del Covid con los nosocomios. “Decían que no se podía, pero arrancamos en 2001 con la universidad. Esto demuestra que, con esfuerzo, sí se puede mantener una institución en pie”, afirmó.

El intendente no dejó de lado las cuestiones internacionales, mencionando los viajes realizados a países como China, India, Rusia y Arabia Saudita, con el objetivo de incorporar tecnología, firmar convenios y promover avances en áreas como robótica e inteligencia artificial. “Estamos muy atrasados en Latinoamérica, y por eso estamos haciendo la facultad de ciencia, tecnología, robótica e inteligencia artificial, para no quedar atrás”, le dijo a Aquí La Noticia tras el discurso.

En el plano político, Ishii tuvo palabras sobre la situación actual del país, refiriéndose al contexto económico y social: “A veces la gente está contenta cuando echan a los vagos y atorrantes, pero hoy la gente está pelada porque no tiene plata. Hay cosas buenas y malas en todos los gobiernos”. Además, recordó el apoyo recibido en su momento del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, que ayudó a José C. Paz a salir adelante.

El acto cerró con un reconocimiento al trabajo de las entidades intermedias, pero dejó en claro que el protagonismo de la jornada estuvo en las palabras de Ishii, quien convirtió un evento de balance social en un buen momento para reflexionar sobre su trabajo y marcar la agenda futura del distrito.