Ojos en Alerta: La mitad de los vecinos de San Miguel participan

Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche firmó un convenio por el Programa Ojos en Alerta.

Aquí La Noticia pudo conocer los detalles del funcionamiento del programa que logró bajar los índices del delito en San Miguel. El responsable de su implementación, Cristián Méndez, contó cómo desde la comuna se logró coordinar el trabajo de la policía bonaerense, Gendarmería Nacional, policía Municipal, inversión en tecnología, el Centro de Operaciones Municipal y el compromiso de los vecinos. Un sistema modelo que se aplica en otros municipios.

El distrito de San Miguel se convirtió en un referente en materia de lucha contra la inseguridad gracias al programa Ojos en Alerta (OEA).

Cuando las circunstancias hicieron que era menester hacerse cargo de una problemática que aquejaba a los vecinos, la administración Municipal fue más allá de sus responsabilidades -en ese caso la seguridad es una materia propia de la gobernación bonaerense- y puso manos a la obra para poder decir hoy que los índices de inseguridad en San Miguel bajaron.

Fue durante la administración de Joaquín De La Torre, durante el 2010, que un grupo de funcionarios municipales coordinados desde aquel entonces por Cristian Méndez, comenzó a buscar alternativas para colaborar con la policía bonaerense en la lucha contra la delincuencia.

Al día de hoy, Méndez continúa al frente del programa Ojos en Alerta y es quien lo vió nacer además de ser el inspirador de muchas herramientas que en él se aplican. De hecho el programa se «exportó» a numerosos distritos del país e incluso a ubicados en países del Mercosur, lo que lo retroalimenta constantemente con mejoras y aportes, además de poder adaptarse a la idiosincrasia de cada lugar.

Para que el mismo funcione es clave que el ciudadano o vecino se involucre, generando un compromiso con sus pares y desde las distintas fuerzas de seguridad que participan también.

Cristian Méndez quien le relató los detalles a Aquí La Noticia

Historia y armadoEn plena crisis del área de seguridad en territorio bonaerense, en el año 2010, se planteó desde la municipalidad generar una estrategia para llegar a la gente y que se anime a denunciar.

Fue el propio Cristian Méndez quien le relató los detalles a Aquí La Noticia. «Joaquín (De La Torre) me planteó cómo podíamos hacer para que los vecinos nos llamen más y denuncien situaciones delictivas, y ahí es donde diseñamos dos estrategias de comunicación con mi equipo: un imán para heladera y una tarjeta con los teléfonos…, ¡pero seguíamos recibiendo la misma cantidad de llamadas!. No funcionó», sentenció.

Se necesitaba contar con la participación de la gente y fue el propio funcionario quien participó de una prueba piloto para ver cómo reaccionaban los vecinos a la propuesta de ser parte de la seguridad. «Empezamos a ver que querían involucrase. En estadísticas de información pasamos de tener 300 llamados por mes a entre 3 mil y 5 mil mensajes a OEA. Eso te da un mapa del delito real y te da un diagnóstico y así, entonces, podés desarrollar una buena estrategia para la seguridad», agregó.

Pero la búsqueda de mejorar continuó y, en el año 2016, «con el apoyo del sistema de monitoreo municipal ya instalado en el Colegio Máximo, surge OEA, un programa que complementa al sistema de seguridad –deja en claro-, el cual destaca la urgencia de los vecinos y la posibilidad de acudir al lugar en menos de cinco minutos».

La respuesta fue contundente. «Hoy son 160 mil las personas que participan del programa, es decir, la mitad de los vecinos de San Miguel colaboran y participan, un número que sigue creciendo por la confianza que se logró generar». Para profundizar ello se realizan constantemente «capacitaciones con el objetivo de tener contacto con los vecinos, que son parte fundamental en esa prevención y, ahí, los vecinos cambiaron su actitud y comportamiento frente al delito», resaltó el funcionario.

Méndez tiene claro que la iniciativa debe partir de quienes tienen a cargo la responsabilidad, en ese sentido remarcó que «para que el sistema de seguridad sea eficiente, la respuesta del municipio a los vecinos tiene que ser automática; para eso se disponen de 28 patrullas las 24 horas».

Clave: solidaridad

«La diferencia de OEA con otros sistemas que se implementan es que el nuestro es bien solidario» definió Méndez. Además, «se crea un mapa del delito en el que el vecino solo invierte algunos segundos en un mensaje y no tres horas de denuncia en una comisaría», explicó. Para ello el propio funcionario encabeza jornadas de capacitación vecinal.

«Lo que notamos que genera para San Miguel es lo que pasa con un modelo colaborativo… cuantos más municipios lo usan se mejoran ideas, esto va acompañado de mucha información que compartimos, con el objetivo de que el distrito sea más seguro», explicó.

Con otras comunas interesadas en implementar el programa se firman convenios en los cuales San Miguel se compromete a brindar capacitación y la otra parte a compartir sus experiencias, con este trabajo conjunto se genera una retroalimentación de información que termina con la incorporación de mejoras en el modelo de OEA.

Sin embargo no todos los distritos tienen las condiciones dadas para que pueda implementarse el programa. Y en esto es muy claro Méndez, quien se encarga de evaluar también esas posibilidades cuando consultan interesados sobre el funcionamiento e implementación. «OEA no es un sistema per se, el sistema es de seguridad. Es decir, tiene que tener indefectiblemente todo un conjunto de programas que lo avale, para que ante el requerimiento se pueda llegar a cualquier lugar del distrito. Entonces, por ejemplo, si no se cuenta con efectivos y estructura de policía municipal es difícil poder implemen-tarlo», describió.

En los lugares donde se ha podido implementar y con las estadísticas en la mano, detalló que «las personas que lo utilizaron por lo general vuelven a denunciar; ello quiere decir que se ha ganado la confianza de los vecinos». Entusiasmado, el funcionario remarca que se observa, por lo menos, tres cambios de comportamiento ante el funcionamiento de OEA, «antes el vecino ni siquiera llamaba para denunciar el delito, ahora lo hace; segundo, genera gente atenta que empieza a ver «cosas» que antes no veía y quiere ser parte; y, tercero, es que los delincuentes cambian su comportamiento porque se sienten observados».

Méndez puede asegurar que «generando un orden de trabajo en estos 15 años, donde pudimos incorporar lectores de patentes, drones, grupo alfa, motorizada, etc., dejando en claro que para nosotros es una prioridad la seguridad demostrándolo todo el tiempo. Eso no quiere decir que acá no haya delito, lo que sí el vecino tiene que tener claro es que el objetivo es siempre bajar los niveles de inseguridad para que pueda salir a pasear sin ningún problema».