Noelia Correa, “La descentralización de la obra es muy importante”

La intendente interina destacó que el estado nacional, el provincial y el municipal compartan el mismo signo político para lograr un avance mucho más rápido a nivel distrital.

Tras dejar inaugurada una nueva obra de asfalto en la calle Mozart, del barrio El Cortijo, en Los Polvorines, la jefa comunal interina, Noelia Correa, habló con Aquí La Noticia sobre las expectativas que maneja respecto a los comicios generales de octubre.

Dijo que se mantiene positiva porque la dinámica de la obra pública se continúa constante. “Desde que Leonardo Nardini asumió en 2015 lo pudimos llevar a la realidad en muchos barrios, hemos avanzado muchísimo, la descentralización de la obra es muy importante y ahora, estos resultados (se refiere a los comicios locales de las PASO), expresan la alegría de los vecinos de ver la obra pública en la puerta de su casa”, explicó.

En cuanto a los resultados de las elecciones a nivel provincial y nacional, siempre existen el temor –entre los vecinos- que un cambio de gobierno en esos niveles los perjudique en cuanto al progreso del distrito: “Tener un gobierno nacional, provincial y municipal que trabajan en un mismo sentido, eso es muy positivo porque ya hemos vivido cuando estuvo Mauricio Macri (como presidente) como nos costó avanzar con la obra pública”, dijo y recordó que todo lo hecho en ese mandato a nivel local fue “ciento por ciento con aportes del erario municipal” y que, ahora, “con los resultados que tuvimos con nuestro ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires (Nardini) hemos sido muy beneficiados los malvinenses con la obra pública”.

Respecto a los acontecimientos que se registraron en la jornada del martes, donde bandas organizadas salieron a robar a los comercios, Correa lo calificó de lamentable y aseguró que “uno no mira para otro lado, hay una realidad y una crisis económica que están sufriendo todos los argentinos, pero no se justicia lo que sucedió”. A su vez, afirmó que “no hubo saqueos” sino “hechos de robo, eran pibes y pibas jóvenes, que aprovecharon la situación, los medios incentivaron que sucedan estas cuestiones”. Por otro lado, explicó que desde el gobierno municipal mantienen comunicación constante con los vecinos y que eso beneficia mucho para saber cuáles son los lugares que tienen necesidades. “Hay necesidad, pero es importante que el estado municipal se encuentre presente, que articule con ellos y que se articule en la prevención, con la seguridad tanto en el centro comercial como en lugares limítrofes del distrito para abordar las cuestiones que fueron sucediendo”, agregó. Por último, se refirió a su futuro político luego del 10 de diciembre. “Conozco mucho la función ejecutiva y legislativa porque estoy desde muy chica trabajando y tengo experiencia, pero donde me necesiten ahí voy a estar”, concluyó Correa.