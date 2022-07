No faltó el reclamo en el aniversario del gremio municipal

Junto a autoridades de la FESIMUBO, Abel Venecia y la Comisión Directiva celebraron un nuevo año del Sindicato de Trabajadores Municipales, donde se reiteró el pedido a los intendentes de mejores salarios, estabilidad laboral y carrera municipal.El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas celebró el 75 aniversario de la creación del mismo, con un acto encabezado por el secretario general, Abel Venecia, donde se entregaron diplomas a la nueva Comisión Directiva que fue electa el 17 de diciembre de 2021.

Entre los que participaron del festejo estuvo el secretario de Organización de la FESIMUBO; Víctor González y parte del Consejo Directivo, en representación de Rubén “Cholo” García, quien no pudo asistir por problemas familiares.“Fue un acto muy emotivo donde recordamos a todos nuestros dirigentes históricos que pasaron por el gremio en estos 76 años, como así también a compañeros que ya no están entre nosotros, pero los seguimos recordando con el afecto y cariño de siempre”, dijo Venecia.Luego se recordaron todos los años de lucha que lleva el gremio en la región y se afirmó que “este es el camino de unidad que iniciamos con la Comisión Directiva y nuestras afiliados lo que fortalece a nuestro querido Sindicato”.

Por su parte, el representante de la FESIMUBO, Víctor González, analizó la situación de los trabajadores municipales actualmente y mostró su preocupación: “Tenemos los salarios más paupérrimos de la Argentina y en una situación de inflación como la que estamos viviendo – aun con aumentos que puedan acompañar esa inflación sobre un piso bajo – así nos den un ciento por ciento estamos por debajo de la línea de la pobreza y son muy pocos los sindicatos que superan los 45 mil pesos de básico”.

Consultado sobre cuál es la respuesta de los intendentes cuando les platean que los números de los sueldos están por el piso, González respondió: “Que la plata no alcanza”. Para eso, ahondó en el tema… “Pasa que hay que mantener un ejército de ñoquis, un ejército de contratados al servicio de la política, entonces los presupuestos municipales no alcanzan para pagar los sueldos, es una cuestión de administración”.

En ese sentido, explicó que esa disparidad se debe a que por un lado existen municipios que tienen mejores administraciones, y por otro, que hay municipios que por sus características que tienen una recaudación mayor y eso les permite tener un sueldo superior a la media, lo cual no quiere decir que sea un buen salario. “Hoy ganar 45 mil pesos de básico no significa que sea buen salario”, dijo.

Luego, explicó que “empelados políticos puede haber, pero lo que pasa es que hay muchos contratos, no se cumple con la ley, por ejemplo los contratados tienen que estar 1 año, no pueden estar más tiempo, muchos no están registrados en el Ministerio de Trabajo, o sea hay una violación permanente de parte de los intendentes de la provincia respecto de la Ley 14656… es más, firman convenios colectivos de trabajo y después los incumplen parcialmente o no cumplen”Finalmente, Venecia se comprometió a reafirmar “la lucha, conseguir un salario digno, estabilidad laboral y tener carrera municipal que nos jerarquice como trabajadores”.Participaron del acto, los gremios municipales de Campana, Moreno, Vicente López, San Isidro, Morón, San Fernando y Merlo. También estuvieron Gustavo Seva, Carlos Rodríguez y autoridades del ejecutivo municipal de Malvinas Argentinas y San Miguel.