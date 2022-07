El senador provincial celebró el 76 aniversario del Sindicato de Trabajadores Municipales y recordó la tarea que realizaron tanto en Gral. Sarmiento como en la constitución de los tres distritos de la actualidad.En la celebración por el 76 aniversario del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas estuvo el senador provincial del Frente de Todos, Luís Vivona.

El legislador agradeció al sindicato porque desde sus conducciones “ha hecho fuerte no solo Gral. Sarmiento, sino que ha trabajado fuerte en la constitución de los tres distritos. En ese sentido recordó que “la gente de planta que ha quedado en ese momento ha sido la base de la realidad que tenemos hoy.

Falta mucho por hacer, pero se hizo mucho también”.En cuanto a la mejora de los salarios que siempre se reclama desde el sindicato, Vivona explicó que, si bien la idea está, “hay que tener en cuenta que los presupuestos municipales tienen un techo, que no son libres, que a veces nada alcanza porque tienen que ver con la realidad que se vivide en el día a día… en nuestro caso lo tomamos con mucha responsabilidad y hacemos que el presupuesto se estire de tal manera que el trabajador pueda vivir de mejor forma”.

Luego, dijo que el aniversario del sindicato le toca de cerca y recordó sus primeros pasos “a través de los trabajadores municipales que me enseñaron mi tarea, allá en la delegación Islas Malvinas en Adolfo Sourdeaux, cuando comencé como coordinador de alumbrado, eso me trae muchos recuerdos”.Finalmente, consultado sobre cómo es posible la cantidad de obras que se hacen en la provincia de Buenos Aires en un contexto económico cada vez más complicado, el senador explicó que el gobernador Axel Kicillof “ha tenido una mirada acertada, busca profundizar la obra pública en la provincia. Hoy se ve reflejado en lo que pasa en los municipios, eso significa que la provincia y los distritos tienen buena administración, que se trabaja por los vecinos y, dentro de lo que se puede, se trabaja por la necesidad de la gente”.Me gustaComentarCompartir