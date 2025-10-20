Nardini compartió junto a Teresa García una jornada de compromiso y militancia

El intendente y la candidata a diputada nacional participaron de la segunda Expo ONG’s distrital junto a organizaciones intermedias del municipio. Más tarde, encabezaron un encuentro de capacitación con la juventud militante en visitas a las elecciones adel 26 de Octubre.

En la tarde del 18 de octubre colmada de actividades en el corazón de Malvinas Argentinas, el intendente Leo Nardini, y la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Teresa García, junto al vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona y la secretaria general del municipio, Noe Correa, compartieron una jornada que combinó el reconocimiento al trabajo comunitario con la formación política de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante las primeras horas de la tarde, los funcionarios recorrieron la 2da Exposición de ONG’s en las inmediaciones del Palacio Municipal, donde compartieron un sinfín de actividades y muestras con representantes de organizaciones intermedias como: centros de jubilados, clubes, organizaciones barriales y espacios de formación. “Es muy importante articular con quienes ayudan al prójimo, transmiten valores y construyen redes de contención en un momento tan difícil para el país y la provincia”, expresó Nardini. La muestra permitió visibilizar el trabajo conjunto entre el Estado local y la sociedad civil, en áreas como deporte, cultura, educación y asistencia social.

Más tarde, en las inmediaciones del Galpón de Juventud del Predio Municipal, se desarrolló un encuentro con la juventud militante, centrado en la capacitación sobre el nuevo sistema de votación con Boleta Única en Papel (BUP) y en el llamado a fortalecer el compromiso político frente al contexto nacional.

“Todos sabemos la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires y las dificultades de los embates que todos los que integran el peronismo, el kirchnerismo y los que se sienten parte del campo nacional y popular”, señaló Nardini, y agregó: «Esta elección es diferente en la forma de votar, no en lo que defendemos. La única forma de votar en defensa propia es elegir el séptimo casillero, con la banderita celeste y blanca”. En esta línea García expresó: “El sistema es simple, pero hay que estar atentos. No se puede dejar a ningún votante que se vaya de la fila porque no sabe cómo votar. Todo tiene que propender a que la gente vote, con paciencia y civilidad”.

Ambos dirigentes coincidieron en destacar la urgencia de esta elección frente a la constante vulneración de derechos que sufre la sociedad argentina y a las consecuencias de las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido Nardini remarcó que ganar la elección “es la única posibilidad de ponerle un freno a esta gente, y eso se hace en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”. Por su parte, García sostuvo: “La reforma previsional y laboral son graves porque afectan directamente a jubilados y trabajadores. Solo se ha podido poner freno cuando los bloques legislativos se plantaron y dijeron: hasta acá”. En este sentido, llamaron a los jóvenes militantes presentes a hacer “un esfuercito más” y a explicar el funcionamiento a cada persona que se presente con dudas sobre el nuevo sistema de votación.

También valoraron el trabajo territorial del distrito, destacando el vínculo entre gestión, comunidad y resultados. “Este ha sido el mejor municipio en el resultado electoral de toda la provincia. No es casualidad: es producto del esfuerzo y el trabajo”, señaló García. “Malvinas Argentinas es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay esfuerzo y trabajo. Leo es un intendente querido por su comunidad, y eso no se simula: se construye todos los días. Yo veo en él un futuro brillante, y estoy convencida de que muchos vamos a acompañarlo con todo el corazón”.

La jornada cerró con un mensaje de unidad, pertenencia y responsabilidad histórica. “Que Malvinas vuelva a ser el orgullo de Fuerza Patria, del peronismo de la provincia de Buenos Aires, en este 26 de octubre, para darle un triunfo histórico que colabore a ponerle un límite a este presidente que vulnera todos los derechos de los y las argentinas.”, expresó Nardini y concluyó: “Y como nos enseñó nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, a quien pude abrazar ayer en el Día de la Lealtad, que no hay que permitir que nos sigan avasallando con decisiones que van en contra de nuestra soberanía nacional, en contra de nuestra independencia económica, y en contra de la vida de cada uno y cada una de las argentinas”.