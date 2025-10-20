Cinco cirugías láser en el Hospital Larcade marcan un avance en el tratamiento urológico

En el marco de una jornada de formación especializada, el equipo de Cirugía del Hospital Municipal Dr. Raúl Larcade, de San Miguel, realizó cinco intervenciones utilizando tecnología láser en pacientes con patologías urológicas.

Los procedimientos estuvieron a cargo del Dr. Jorge Rampoldi y su equipo, quienes aplicaron tecnología de láser de holmio para tratar casos de litiasis urinaria, una afección caracterizada por la formación de cálculos o “piedras” en los riñones, uréteres o vejiga. Esta técnica de última generación permite minimizar los riesgos quirúrgicos y acelerar los tiempos de recuperación de los pacientes.

La aparatología fue provista por la empresa Acher, en el marco de un convenio de colaboración con el hospital que busca fomentar la capacitación continua del personal médico y promover el uso de nuevas tecnologías en intervenciones quirúrgicas.

Desde el área de Salud destacaron la importancia de estas jornadas formativas como parte del compromiso con la actualización profesional y la mejora en la calidad de atención a los vecinos de San Miguel.