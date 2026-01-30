Música en vivo, performances y propuestas artísticas al aire libre en Malvinas Argentinas

La Casa Cultura y Arte lanza un nuevo ciclo para disfrutar en familia. Música en vivo, performances y propuestas artísticas al aire libre. Este fin de semana comienza Casa Abierta en el Predio Municipal.

La Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas presenta “Casa Abierta”, un nuevo ciclo de encuentros culturales que se desarrollará durante todo el verano, con propuestas de música y arte pensadas para compartir al aire libre. La iniciativa invita a vecinos y vecinas a encontrarse, disfrutar y celebrar el verano a través de expresiones artísticas locales.

Este fin de semana se dará inicio al ciclo con actividades desde el viernes 30 de enero, a partir de las 18 horas, en el Predio Municipal, con ingreso por las calles Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Astor Piazzolla, ciudad de Malvinas Argentinas. La propuesta combina música en vivo, intervenciones artísticas y espacios pensados para toda la familia.

El viernes estará dedicado a la figura de Luis Alberto Spinetta, con la propuesta “Figuración de un mundo”, que incluye una jam de pintura, lecturas de textos y poesía, y una performance de la Compañía de Danza Malvinas. La jornada contará además con música en vivo a cargo de “Ventanas”, “Halo Lunar”, un viaje musical por la obra del Flaco, y un DJ set de vinilos Spinetteanos.

El sábado 31 de enero, la música continuará con la presentación de ALUR (jazz fussión), un DJ set de vinilos de rock nacional y una nueva performance de la Compañía de Danza Malvinas. Durante ambas jornadas habrá foodtrucks, sector chill y domo para infancias, reforzando el espíritu familiar de Casa Abierta.

La agenda completa de actividades para todo el verano puede consultarse en el sitio web oficial del municipio: www.malvinasargentinas.gob.ar