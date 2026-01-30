José C. Paz fortalece la articulación con el sector productivo local

En el marco de las políticas de articulación territorial que impulsa el Municipio de José C. Paz, se desarrolló una mesa de diálogo y vinculación con la Cámara de Comercio e Industria de Malvinas Argentinas (CACEIMA), con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto con el sector productivo de la región.

El encuentro contó con la participación de autoridades de la cámara, encabezadas por su presidente, Carlos José Cesare, y el vicepresidente Daniel Guillermo León, quienes destacaron la importancia de generar espacios de intercambio que permitan potenciar el desarrollo económico local.

Durante la jornada se debatieron temas clave como la generación de empleo y producción como herramientas de transformación social, la creación de vínculos estratégicos entre emprendedores y pymes, y el fortalecimiento del entramado productivo a través de iniciativas conjuntas orientadas a la innovación y el desarrollo sostenible.

En ese marco, se subrayó el aporte de Ariel Sosa, cuya mirada estratégica y capacidad de diálogo fueron señaladas como fundamentales para tender puentes entre el ámbito educativo, el mundo del trabajo y la producción, promoviendo una visión de crecimiento económico inclusivo y con fuerte arraigo territorial.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas se inscriben en el modelo de Ciudad del Aprendizaje que impulsa la gestión del intendente Mario Ishii, una propuesta que integra educación, empleo y producción como ejes centrales para un desarrollo sustentable e inclusivo en el distrito.