Milei es inestabilidad y agresión, nada sustentable»

El ministro de Infraestructura bonaerense e intendente reelecto de Malvinas Argentinas aseguró que el próximo 19 de noviembre en el balotaje presidencial «se juega los próximos cuatro años de la Argentina».

En diálogo con la prensa, Nardini marcó que la elección nacional es entre «dos modelos completamente diferentes» y que mientras Sergio Massa «reconoce los problemas y toma medidas» el candidato de La Libertad Avanza representa la «inestabilidad, la agresión y nada sustentable».

«Entendemos la magnitud y la importancia de la elección del 19 en la que se juega los próximos cuatro años de la Argentina. Hay dos posturas o modelos completamente diferentes: de un lado la inestabilidad, nada sustentable ni sólido para presentarle a la gente, la agresión de acuerdo a la conveniencia y del otro lado, se reconocen los problemas y se toman medidas», señaló Nardini.

Y agregó: «Nosotros afrontamos el desafío y trabajamos para tratar de buscar soluciones. Planteamos un gobierno de unidad nacional, mientras en el otro lado hay un rejunte de dos posiciones que se acusaron brutalmente hace nada solo unas semanas».

«La gente quiere vivir tranquila y tener certidumbre. Eso no es posible con La Libertad Avanza. Nuestro candidato podría haber elegido lo fácil, eligió enfrentar un momento muy complejo. Del otro lado hay un rejunte», insistió.

Nardini recordó que cuando desde el espacio opositor hablan de que «explote todo», en realidad «si explota el gobierno, explota la gente. Entonces no es todo lo mismo. Una elección se puede ganar o perder, pero no se puede querer dinamitar todo para que al otro le vaya peor».

En el pago chico

En cuanto a la elección que el jefe comunal ganó en Malvinas Argentinas, dijo que esperaban «un resultado positivo» de acuerdo a la diferencia que habían obtenido en las PASO. «Es la tercera vez que me presento y soy elegido siendo uno de los candidatos más votados de la provincia, eso no es menor», expresó. Recordemos que en 2015 Nardini derrotó a un histórico como Jesús Cariglino; hecho que repitió en 2019. Y ahora venció a Lucas Aparicio, candidato de Horacio Rodríguez Larreta, que había ganado la interna a Hugo Oroño, del riñón del ex intendente malvinense.

En ese sentido, comentó que el trabajo en su distrito «es similar a lo que pasa en la provincia. Integro el equipo de Kicillof y es parte de la lógica el caminar, gestionar con perfil bajo, estar cerca de la gente y sin discriminar por segmentos políticos porque en Malvinas se gobierna para todos».

Luego destacó la tarea que viene realizando de manera interina la intendente Noelia Correa, quien le da continuidad a un proyecto político que comenzó en 2015.

Finalmente, remarcó el trabajo del gobernador porque «ha llevado programas para que los chicos puedan estudiar en mejores condiciones, porque se hicieron muchas escuelas y obra pública, rutas, caminos rurales, casas de la provincia, y se implementó todos los años el programa Municipios a la Obra para los 135 distritos sin distinción política».