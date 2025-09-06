Merlo: Se llevó dos allanamientos que culminaron con la aprehensión de tres personas

Personal de la Subcomisaría Barrio Matera, llevó adelante dos allanamientos

que culminaron con la aprehensión de tres personas y el secuestro de cocaína

fraccionada, dinero en efectivo, un arma de fuego y teléfonos celulares.

La investigación se inició en mayo de este año, cuando se detectaron maniobras de

venta de drogas en la intersección de las calles Lacroze y Terrero, en Barrio Matera.

Tras tareas de vigilancia con cámaras del municipio y filmaciones encubiertas, la

fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que permitieron sorprender a los

imputados en plena vía pública, con parte de la droga y el dinero en su poder.

Durante los procedimientos fueron detenidas Magdalena Soledad Ruiz (23) y su

hermana Milena Jazmín Ruiz (16), ambas imputadas por tenencia de estupefacientes

con fines de comercialización. Además, se aprehendió a Jorge Andrés Figueroa (34)

por tenencia para consumo personal.

En total, la policía secuestró: 217 dosis de cocaína (97 gramos), $269.000 en efectivo,

1 balanza digital, 1 pistolón sin numeración, 6 teléfonos celulares, tijeras y recortes de

nylon utilizados para el fraccionamiento.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la UFI

N°9 y el Juzgado de Garantías N°1 de Morón.