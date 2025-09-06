Detuvieron a un hombre que escapaba en una moto robada en la ciudad de Los Polvorines

El trabajo articulado entre el COM y la Policía de Malvinas Argentinas permitió la aprehensión tras una persecución.

Ciudad de Los Polvorines, 5 de septiembre de 2025 – El rápido accionar del Centro Operativo Municipal (COM) y la Policía de Malvinas Argentinas permitió interceptar y detener a un hombre que escapaba junto a otro en una moto robada. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio y Velázquez, en la ciudad de Los Polvorines.

En horas de la noche, se emitió la alerta por la persecución de dos personas a bordo de una moto que había sido identificada como robada. De inmediato, los agentes del COM realizaron el seguimiento del vehículo mediante las cámaras de monitoreo, aportando la información necesaria a las patrullas de la Policía más cercanas.

Al llegar al punto mencionado, uno de los hombres descendió de la moto e intentó huir corriendo, pero fue interceptado por los oficiales. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Trauma, para constatar su estado de salud, y luego derivado a la Comisaría 2da de Los Polvorines.

Este hecho es el más reciente que culmina con un detenido en Malvinas Argentinas, gracias al trabajo conjunto de prevención y seguridad entre el COM y la Policía.