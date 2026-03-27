Merlo presenta el documental “Malvinas, legado de sangre”

La obra rescata la memoria, el testimonio y el compromiso de los veteranos de la Guerra de Malvinas.

El Municipio de Merlo invita a la conferencia de prensa por el estreno del documental “Malvinas, legado de sangre”, una producción audiovisual que pone en valor la memoria colectiva y el testimonio de los excombatientes.

La actividad se realizará el lunes 30 de marzo a las 15:30 horas en DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), ubicado en Vera 559, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contará con la presencia del intendente municipal, Gustavo Menéndez, y de veteranos de Malvinas del distrito, quienes participaron activamente en la realización del documental.

La película será exhibida el jueves 2 de abril a las 18:30 horas en el Cine Gaumont, sito en Av. Rivadavia 1635, CABA, en el marco de una fecha significativa para la memoria nacional.

Dirigida por Daniel Ponce, la obra narra la historia de ocho excombatientes de Merlo que, 42 años después del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, regresan a las Islas Malvinas junto a sus familias.

El documental combina relatos en primera persona con la mirada de las nuevas generaciones, e incluye imágenes inéditas y recreaciones animadas de momentos clave, destacando el valor, el sacrificio y la importancia de mantener viva la memoria de nuestros héroes.

Cierre:

Desde el Gobierno del Pueblo de Merlo se extiende la invitación a medios de comunicación y a toda la comunidad a participar de esta presentación.