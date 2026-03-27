La justicia de Estados Unidos anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar u$s16 mil millones por YPF

La justicia de Estados Unidos anuló la condena que obligaba a la Argenti

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska que condenaba al país por la estatización de YPF en 2012.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la estatización de YPF y que condenaba a la Argentina de pagar una cifra superior a los 16 mil millones de dólares. Asimismo, el tribunal ratificó que la petrolera estatal fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.

El proceso judicial comenzó en el año 2015 y había tenido su punto más crítico en 2023. En ese momento, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York condenó al país a pagar la millonaria indemnización más intereses, al considerar que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.