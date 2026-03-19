Merlo – Educación: La UNO firmó un convenio para fortalecer la formación en odontología

El rector Gustavo Soos suscribió un acuerdo con la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares para impulsar la capacitación académica, científica y profesional de estudiantes, egresados y docentes.

El rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), Gustavo Soos, firmó un convenio de cooperación con la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares con el objetivo de fortalecer la formación en el campo de la odontología.

El acuerdo apunta a promover el desarrollo académico, científico y profesional, generando nuevas oportunidades de capacitación para estudiantes avanzados, egresados y docentes de la carrera de odontología de la Escuela de Ciencias de la Salud.

En ese sentido, la iniciativa permitirá impulsar distintas actividades de formación, perfeccionamiento y actualización, además de fomentar la realización de cursos, jornadas académicas e instancias de intercambio científico entre ambas instituciones.

Asimismo, el convenio abre la puerta a la generación de nuevas propuestas de posgrado vinculadas a la ortopedia funcional de los maxilares, consolidando así el crecimiento de la oferta académica de la universidad.

De esta manera, la UNO continúa fortaleciendo sus vínculos institucionales con organizaciones del ámbito profesional, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de desarrollo para su comunidad académica.