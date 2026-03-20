Leo Nardini y el rector de la USAL Carlos Ignacio Salvadores firmaron un convenio en salud pública

El intendente y el rector de la Universidad del Salvador formalizaron un convenio de capacitación para estudiantes de Fonoaudiología en el sistema público de salud de Malvinas Argentinas, reafirmando el compromiso con la salud y la educación.

Este jueves, en el Palacio Municipal, el intendente Leo Nardini y el rector de la Universidad del Salvador, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, firmaron un convenio de prácticas educativas específicas de capacitación no rentadas para estudiantes de la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología de la Facultad de Medicina.

El acuerdo formaliza el desarrollo de prácticas formativas de los estudiantes en distintos espacios dependientes del Sistema de Salud de la Municipalidad de Malvinas Argentinas con programas y actividades académicas de capacitación profesional, científicas y de investigación.

Este convenio se suma a la política sostenida del municipio en materia de formación médica. En 2025, el sistema de salud pública recibió a 334 médicos residentes de 24 especialidades, quienes realizaron su formación en los centros de salud del distrito acompañados por profesionales de primer nivel, ampliando la capacidad de atención y respuesta para toda la comunidad.

El acuerdo está dirigido a estudiantes de primero a quinto año, con etapas que van desde la observación y registro de problemáticas en contexto, hasta la atención integral de pacientes con diagnóstico, plan terapéutico y seguimiento en distintos niveles de complejidad.

Con este convenio, Malvinas Argentinas profundiza la articulación entre salud y educación, formando profesionales de excelencia y ampliando el acceso al servicio de salud pública no solo al interior del distrito, ya que el 20% de las atenciones anuales corresponden a pacientes de distritos vecinos y de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, consolidándose como distrito referente en materia de salud pública de la región.