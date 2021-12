Menéndez pidió licencia y espera confirmación por un cargo

Lo hizo antes del feriado y en su lugar asumió su hermana, Karina Menéndez. Hace unos días había manifestado que “estar demasiado tiempo en un lugar no me genera ganas”.Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, es uno de los dirigentes con mayor perspectiva en la provincia de Buenos Aires.

Haber sido presidente del PJ provincial lo ubica en un lugar destacado dentro de la política y su vinculación con el Papa Francisco lo posiciona aún más. Ahora, se siente preparado para encausarse en otros rumbos, por eso, en el Honorable Concejo Deliberante elevó una nota firmada pidiendo “licencia por tiempo indeterminado” como intendente de Merlo, la que fue aprobada por mayoría en una ordenanza. Dejó a cargo a su hermana, la primer concejal Karina Menéndez.Ella ya se venía desempeñando en el gobierno como secretaría de Desarrollo e Integración Social e integró la última lista como candidata.

En uno de sus últimos actos, participó de un evento en el marco por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se realizó en el anfiteatro de La Colonial.Recordemos que, el primer artículo de la ley 14.836, sancionado bajo la gestión de María Eugenia Vidal, reforma la “Ley Orgánica de las Municipalidades”, dice textual: “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período“. Y completa: “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período“.Antes del 10 de diciembre, de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, hay 96 que no podrían buscar la reelección en 2023, en los que está incluido Gustavo Menéndez, son 51 de Juntos, 41 del Frente de Todos y otros 4 vecinalistas.

La estrategia que utiliza seria que al renunciar o pedir licencia antes del 10 de diciembre, día del recambio de los Consejos Deliberantes, ellos no habrán completado su mandato, por lo tanto estarían habilitados para presentarse nuevamente en 2023.Ando ganas de…“Estar demasiado tiempo en un lugar no me genera ganas”, señaló días antes el intendente ahora en uso de licencia. Y agregó: “No me parece natural estar tantos años al frente de un municipio”.No obstante, aclaró: “Ahora, ¿me decís estar una vez más? Si. De todos modos, en nuestro caso no va a ser un problema. Nosotros preparamos el trasvasamiento generacional desde el primer día”, enfatizó Menéndez.

Consultado sobre si le gustaría ser ministro, sin aclarar si nacional o provincial, respondió “es un lindo desafío”.Para finalizar, comentó que “cada vez que un intendente fue ministro le ha ido muy bien. Primero por conocer cada uno de los mostradores, tanto en Nación como en Provincia, porque lo que gestionamos permanentemente. Y la otra ventaja es tener una foto muy actualizada de la realidad en los territorios”.