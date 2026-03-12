Menéndez abrió las sesiones en Merlo y anunció más obras pese al contexto económico

El intendente destacó avances de la gestión, anunció nuevos proyectos y asumió la concejala Karina Menéndez como presidenta del Concejo Deliberante.

El intendente de Gustavo Menéndez encabezó la apertura de sesiones ordinarias 2026 en el Honorable Concejo Deliberante de Merlo, donde repasó los principales logros de su gestión y anunció los proyectos que el municipio impulsará durante el año.

Durante el acto, además, la concejala Karina Menéndez asumió la presidencia del cuerpo legislativo para el nuevo período.

En su discurso, el jefe comunal se refirió al contexto económico actual y aseguró que el municipio continuará con la ejecución de obras públicas con recursos propios. “Frente a la crisis económica que golpea la puerta de cada familia y también la de este municipio, en Merlo no nos quedamos de brazos cruzados esperando que las soluciones caigan del cielo. Las obras públicas que son responsabilidad del municipio no las recorta ninguna motosierra”, expresó.

Menéndez remarcó el compromiso de la gestión con las políticas sociales y el acompañamiento a los vecinos del distrito. En ese sentido, adelantó que continuarán las obras vinculadas a educación y salud, junto con la implementación de programas culturales, tecnológicos, ambientales y de desarrollo económico en todo el partido.

“Nuestra prioridad es el barrio. Por eso hemos tomado la decisión política de sostener el ritmo de las obras utilizando nuestros propios recursos. La plata de los impuestos de los merlenses vuelve a la calle en forma de soluciones concretas”, sostuvo el intendente, al recordar que ese ha sido uno de los ejes centrales de la gestión desde diciembre de 2015.

Entre los avances mencionados, el mandatario destacó que durante el último año el municipio logró recuperar pavimentos de hormigón y asfaltar más de 100 cuadras con financiamiento local. Además, subrayó las tareas de mantenimiento de accesos al distrito, limpieza de arroyos y la continuidad de servicios esenciales como la recolección de residuos y la poda.

En paralelo, el intendente señaló que, en articulación con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se desarrollan obras de gran magnitud en el distrito. Entre ellas, mencionó la puesta en valor de San Antonio de Padua, el pavimento y la obra hidráulica en Hortiguera, los trabajos sobre el arroyo Granaderos, la repavimentación de la avenida Padre Mugica y los ensanches de las rutas 40 y 1003.

“Administrar con transparencia y eficiencia es nuestra forma de defender la autonomía municipal y de asegurar que, a pesar de cualquier crisis externa, el motor de nuestra gestión no se detenga. Para nosotros, las cuentas claras; pero con la gente adentro”, concluyó Menéndez.