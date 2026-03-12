La UBA exige al Gobierno Nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario

Así lo resolvió su Consejo Superior, que además confirmó la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes de la Universidad, incluyendo a las y los profesionales de la salud y a las tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria. En esta línea, remarcó con preocupación que la aprobación del presupuesto nacional para el año 2026 no contempló lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la actualización correspondiente para los gastos de funcionamiento.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, mediante resolución unánime, solicitó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía la urgente actualización, en línea con la inflación observada, del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la Universidad, particularmente en relación con las partidas vinculadas con la función salud.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, aprobada en dos oportunidades por el Congreso de la Nación, tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras. Dicha ley establece, además, como destinos prioritarios de los fondos la mejora de la infraestructura universitaria, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.

Si bien el Consejo Superior solicitó en octubre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación y ejecución de dicha ley, el Poder Ejecutivo Nacional sigue sin cumplirla, lo que motivó a las Universidades Nacionales y a la UBA a iniciar acciones judiciales. En la resolución, se destaca que: “la aplicación de esta leypermitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.

La UBA desarrolla una intensa labor asistencial a través de seis hospitales e institutos universitarios que brindan atención de alta complejidad con equidad e inclusión a miles de personas cada año. Estos hospitales e institutos constituyen, además, hospitales escuela que cumplen un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud, el desarrollo de residencias, la investigación médica y la producción de conocimiento científico.

Las universidades públicas son centrales en la formación de profesionales estratégicos para el país, graduando, por ejemplo, a casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina.

“Es por ello que se requiere la jerarquización de la función de sus trabajadores y trabajadoras para garantizar la excelencia en las tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia a la salud. Para el desarrollo de estas funciones, resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias”.

Además, la resolución afirma que: “Promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado, (…) resulta necesario el trabajo conjunto entre la Universidad y el Poder Ejecutivo Nacional, en atención a los desafíos actuales y al rol estratégico que la educación superior y el sistema científico-tecnológico tienen para el desarrollo de la República Argentina”.