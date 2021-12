“Mario va a seguir trabajando para la gente”

El secretario de Acción Directa de José C. Paz dijo que la ley que impide la reelección de los intendentes de manera indefinida es “una ley de cobardes” y que “no defiende lo que dice la gente”.Tras el acto de asunción de los nuevos concejales que integran el Honorable Concejo Deliberante paceño, que se realizó en la sede de la UNPAZ, el secretario de Acción Directa del municipio, Pablo Mansilla, habló con Aquí La Noticia y explicó por qué el intendente Mario Ishii no se hizo presente en la ceremonia, en la cual incluso asumió el padre del entrevistado, Juan Mansilla. “El intendente está con mucho trabajo y hoy no ha podido llegar porque está con un tema de salud, asique lo mejor es que esté trabajando desde la casa”, dijo Mansilla y recordó que desde que se recuperó del COVID – 19, Ishii está trabajando menos tiempo en forma presencial y el resto lo hace desde su hogar.

Respecto a la nueva composición que tiene el recinto del HCD, el funcionario remarcó la pluralidad de voces que habrá, con la incorporación de los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. “Estamos tranquilos, esperemos que todos trabajen para la gente”, indicó.

Asimismo, dijo que fue a apoyar a su padre que asumió como concejal por el periodo 2021 – 2025. Y echó por tierra “todas las especulaciones que se hicieron” respecto a la posibilidad de que Ishii pida licencia para cumplir funciones en un ministerio: “Nosotros no buscamos trabajo, el intendente no busca un cargo, solo quiere trabajar para la gente”. Y completó: “Mario no va a pedir licencia, va a seguir trabajando para la gente de José C. Paz”.En ese sentido, se refirió a la ley que prohíbe la reelección indefinida de los intendentes: “Ellos (Cambiemos) hicieron una ley que no se entiende nada, es una ley de cobardes, que no defiende lo que dice la gente”. Y puso como ejemplo lo que le pasó al Walter Festa cuando fue intendente de Moreno, que solo duró un mandato porque la gente no lo volvió a elegir para un segundo periodo: “Lo echaron tras el primer mandato por hacer mal las cosas”.

Finalmente, indicó que salió un fallo en el juzgado Nº1 de San Martín en el que quieren dejar sin efecto la ley de la reelección indefinida, pero que la misma ahora pasa a una cámara de apelación. Será cuestión de tiempo para saber que determina la Justicia.