Mario Ishii, lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi

El Intendente Municipal de José C. Paz, Dr. HC Mario Alberto Ishii, lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi histórico dirigente peronista y seis veces intendente del partido bonaerense de Berazategui, el intendente expresó en sus redes sociales sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos: “Hondo pesar por el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi, histórico dirigente peronista y seis veces intendente de Berazategui, referente indiscutido de la política bonaerense. Su incansable compromiso con los vecinos dejó una huella profunda de gestión, militancia y vocación de servicio. Mis condolencias a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad de Berazategui en este doloroso momento”.

Su incansable labor incluyó importantes responsabilidades como médico clínico y político argentino; seis veces intendente; ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación; diputado provincial; y presidente del Concejo Deliberante de su ciudad. Mussi de 84 años, dedicó gran parte de su vida al bienestar de los vecinos berazateguenses con profunda vocación de servicio.

Desde el Municipio recordamos su valioso e incansable trabajo en pos de función pública.

Que en paz descanse.