El Taller de Teatro Juvenil y Adultos presenta su muestra de fin de año con una versión de Esperando la Carroza

José C. Paz: El Taller de Teatro Juvenil y de Adultos de la Dirección General de Cultura se prepara para cerrar el año con una obra que forma parte del imaginario popular argentino y que sigue despertando risas generación tras generación: Esperando la Carroza. Tras meses de trabajo, estudio y ensayo, los alumnos subirán al escenario para presentar su muestra anual, un evento muy esperado tanto por los participantes como por la comunidad.

Según explicaron desde el taller, los estudiantes se comprometieron profundamente con la preparación de cada personaje, explorando sus matices, gestos y formas de hablar, en una obra que exige un equilibrio entre humor, ritmo y un marcado estilo costumbrista. Durante el año, los grupos se dedicaron no solo a aprender los textos, sino también a comprender el trasfondo social y humorístico que convirtió a esta pieza en un clásico del teatro y del cine argentino.

La presentación tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, con dos funciones: a las 17.30 y a las 20 horas, en el Teatro Municipal de José C. Paz, ubicado en Lavalle 2015. La entrada será gratuita, lo que convierte a la propuesta en una oportunidad ideal para disfrutar en familia de un encuentro cultural que celebra el trabajo colectivo y el arte local.

Desde la Dirección General de Cultura invitan a todos los vecinos a acercarse y acompañar a los actores en este momento tan especial. La muestra no solo representa el cierre de un ciclo, sino también el reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la pasión que cada uno de los integrantes puso en escena.

“Los esperamos para compartir risas, emoción y el talento de nuestros vecinos”, expresaron desde la organización.