Mario Ishii inaugura un polideportivo y suma patrulleros

Con la inauguración de un Polideportivo de Alto Rendimiento y la entrega de 40 nuevos móviles policiales, el municipio refuerza su compromiso con la inclusión, el bienestar y la prevención en los barrios.

José C. Paz sigue avanzando en obras y políticas públicas que impactan directamente en la vida de sus vecinos. En una semana clave para la gestión municipal, el intendente Mario Ishii encabezó dos importantes anuncios: la apertura oficial del Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento y la incorporación de 40 nuevos móviles policiales para reforzar la seguridad en todo el distrito.

La inauguración del polideportivo, concebido para el desarrollo de atletas de alto nivel, convocó a autoridades, deportistas y vecinos. Con modernas instalaciones y la participación de figuras como el secretario de Deportes, Rodolfo Pino, y candidatos del espacio Fuerza Patria, Ishii destacó: “Este polideportivo es una obra que marca un antes y un después en la historia deportiva de José C. Paz, y es fruto del esfuerzo colectivo y de una gestión que sigue transformando la ciudad con hechos concretos”.

El complejo no solo busca potenciar la formación de jóvenes talentos, sino también brindar un espacio de calidad para la comunidad deportiva local, consolidando a José C. Paz como referente regional en infraestructura deportiva.

En paralelo, el municipio avanzó en materia de seguridad con la entrega de 10 automóviles Fiat Cronos, 24 camionetas Volkswagen Amarok 4×4 y 6 motos 0 km destinados a la Patrulla Urbana Municipal y a la Policía Bonaerense. “La seguridad de los vecinos es una prioridad de nuestra gestión, y este equipamiento significa un paso adelante en la protección y el cuidado de todos los paceños”, subrayó Ishii durante el acto, que contó con autoridades provinciales y fuerzas de seguridad.

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia de gestión que combina infraestructura, prevención y desarrollo, reafirmando el objetivo de que crecimiento y la inclusión avanzan en la misma dirección en José C. Paz.