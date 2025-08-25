Entrega de ‘Habilitaciones Permanentes’ en Merlo

El Intendente Gustavo Menéndez entregó la habilitación definitiva a Mosaicos De Fazio, industria dedicada a la fabricación y venta de mosaicos, baldosones, pisos flotantes, venecitas, porcelanatos y atérmicos.

El objetivo es ofrecerle seguridad jurídica a esta Pyme ubicada en Libertad. “Estamos muy contentos de seguir creciendo con nuestro programa ‘Habilitaciones Permanentes’. Ya contamos con más del 85% de los comercios del distrito con su habilitación correspondiente”, sostuvo el jefe comunal.

En este sentido, el mandatario expresó “Tenemos que defender el derecho a producir y trabajar dentro del país. Es imposible salir adelante si no se fomenta esta área clave para la Argentina; sobre todo, es mucho más complicado en este contexto nacional. Desde el Municipio brindamos todo nuestro acompañamiento y apoyo, para que sigan creciendo en esta situación delicada”.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella, afirmó “Estamos muy contentos de poder cumplir con nuestro rol de Estado municipal: acompañar a los vecinos y vecinas de Merlo que deciden producir y comercializar en nuestro distrito”.

Por último, el dueño de la fábrica, Sebastián De Fazio, remarcó “Es importante que el Municipio esté con nosotros. Que nos brinde su apoyo y nos acompañe en este contexto, tan adverso para la Argentina, es fundamental para que nosotros sigamos funcionando y podamos continuar creciendo”.

La jornada contó con la presencia de la Diputada Nacional, Roxana Monzón y el Subsecretario de Industria y Comercio, Pedro Elizalde.

El objetivo estas políticas es que los comerciantes del distrito obtengan la seguridad jurídica de sus locales, de manera ágil, rápida y sencilla.

La Subsecretaría de Industria y Comercio recibe las solitudes de habilitación en el sitio web: https://www.habilitacionesmerlo.com.ar/

Para más información sobre el trámite, comunicarse con la Subsecretaría de Industria y Comercio, al teléfono 0220-483-5011 o con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en las calles Juncal y Perú o al Teléfono (0220) 483-5168 / 482-2084.