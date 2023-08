Mansilla, “Massa tuvo el coraje de tomar este país en un momento muy complejo”

Asi se refirió al ministro de Economía y pre candidato presidencial de Unión por la Patria Pablo Mansilla, también apuntó contra Máximo Kirchner por el armado de las listas sin representantes de la región. “Máximo no me representa”, afirmó.

A tres días de que los argentinos vayamos a votar por primera vez en el año, para dirimir las internas partidarias en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla, explicó por qué el Presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner, no lo representa, entre otros temas de los que habló en el programa La Cocina Política de Luís Greco.

La respuesta fue motivada por una pregunta sencilla pero pertinente. ¿Te gustaría ser intendente cuando Mario Ishii deje su cargo? Su “no” fue rotundo, agregando que “yo le dije a Mario (Ishii) que si se iba me iba con él, que es mi único conductor y jefe. Y él tiene como jefe a Néstor Kirchner y a Cristina como conductora del espacio político”. Seguido, aclaró que “Néstor tenía códigos que muchos no tuvieron en esta lista”, en obvia alusión a Máximo Kirchner. “Él (por Néstor) sí respetó como se hacen las listas. Hay algunos que pueden tener el mismo apellido, pero no han trabajado bien para esta lista”, dijo para terminar rematando que “Máximo no me representa; me representan Néstor, Cristina y Mario, nada más”.

Zanjado ese tema, Mansilla se refirió al ministro de Economía y pre candidato presidencial de Unión por la Patria, Serio Massa, destacando que tuvo el coraje de tomar este país en un momento muy complejo y que “si no estuviera él el dólar estaría 1500 pesos”. Apuntó contra los grupos económicos que “no les conviene que a Massa le vaya bien” y que por eso “siempre le tiran una corrida bancaria”.

No obstante, aseguró que “el mejor candidato es Massa, es su momento. Entiende cómo se debe manejar un país, tiene un gran equipo de trabajo. Él habla mucho con nuestro intendente, nos merecemos tener un presidente como Sergio”.

No hace campaña

El funcionario paceño comentó en más de una oportunidad que Mario Ishii no hace campaña en el municipio, sino que él camina la calle y visita el avance de las obras. Pero que, también, hace “una gran contención social”, como en los hospitales paceños donde reciben a muchos pacientes provenientes de San Miguel y otros distritos vecinos. “Mario no se fija si no son de José C. Paz”, indicó.

En cuanto a la tarea del intendente, Mansilla adelantó que está próximo a inaugurar cinco centros infantiles para que los padres vayan a trabajar y los niños se queden en los centros donde van a estar contenidos y alimentados, entre otras tantas cosas, ya que tendrán profesionales para su cuidado. “Mario es visionario y va a lo correcto”, afirmó.

Luego, destacó la política de asfaltos que se lleva adelante en el distrito, y que en el próximo periodo se espera concretar las 3 mil cuadras de tierra que quedan. “Hoy tenemos la suerte de tener un ministro que es un amigo, como Leonardo Nardini, que nos ha facilitado mucho el trabajo y la decisión política de poner el dinero de todos los bonaerenses donde corresponde. Y la ayuda de Gabriel Katopodis con la iluminación LED, por ejemplo”, agregó. También remarcó la inversión en educación, con la UNPAZ y las facultades que crearon para apuntar a un alumnado de más de 100 mil personas en los siguientes años.

Otro ítem muy necesario en José C. Paz como en todo el conurbano, es la extensión de la red de cloacas y agua corriente. Al respecto, Mansilla dijo que Malena Galmarini –presidente de AySA- “está haciendo un gran trabajo y las plantas de la estación ya están empezando a funcionar; ahora vamos a comenzar con las otras. Lo que tenemos que resolver es el tema del olor del Seamse, creo que hay que sacarlo de acá, no se puede dormir del olor”.

Por último, el funcionario dijo que necesitan un gobierno más de Mario Ishii y que por eso fueron a la puerta de la municipalidad a pedírselo cuando aún no definía si iba a presentarse. Pero, aclaró: “Cuando vamos a una elección no le pedimos a nadie que nos vote, sino que la gente vaya a votar, no importa a quien vote”.