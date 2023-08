Jaime Méndez “En materia de salud nos hemos tenido que arreglar solos”

El intendente de San Miguel dijo que los logros conseguidos en esa área fueron propios de la gestión municipal, sin contar con ayuda del estado nacional o provincial, en el marco de una crisis que garantice el normal funcionamiento del sistema de salud.

Jaime Méndez recibió a Aquí La Noticia en su despacho a pocas horas de que se celebren los comicios PASO, los cuales definirán las internas y los candidatos que estarán presentes en las generales de octubre. Desde 2016 está al frente del municipio de San Miguel cuando comenzó reemplazando a Joaquín de la Torre y luego fue electo en 2019 por el voto de la gente.

Ahora enfrenta una nueva elección y se muestra seguro, no solo por lo realizado en materia de obras, seguridad y salud, sino también porque –dice- cuenta con el acompañamiento de la gente el cual espera se plasme este domingo 13 de agosto cuando pasadas las 21hs., se tenga una tendencia de las urnas.

En este contexto, una de las críticas predilectas de la oposición es apuntar contra el sistema de salud local, diciendo, por ejemplo, que los vecinos no se pueden enfermar después de cierto horario porque no hay quien los atienda. Con su voz tranquila y mesurada, Méndez comentó que “en materia de salud nos hemos tenido que arreglar solos, sin ningún tipo de presencia del gobierno nacional o provincial” y que gracias a lo que se hizo en esa área “hemos podido enfrentar la pandemia con recursos locales; no le faltó ni una cama, ni un respirador a ningún vecino… Eso tiene que ver con dos hospitales nuevos que se construyeron en estos años, con la renovación del Hospital Larcade, con los centros de salud en casi todos los barrios y con que tenemos un nivel de consulta y de estudios muy alto por mes”.

En ese sentido, y explicando las críticas que reciben, agregó que “es un desafío estar a la altura de lo que el vecino necesita en el marco de una crisis muy grande que se atraviesa a nivel nacional, provincial y privado el sistema de la salud, y no escapamos a esa situación tan especial. En cualquier clínica privada un turno puede tardar 3 o 4 meses, entonces cuando las criticas tienen más que ver con el sistema que con lo que estamos gestionando nosotros hay que saber explicarlo. Sin ningún tipo de hospital provincial hacemos un esfuerzo, una inversión muy grande para que los vecinos sean atendidos como corresponde. Y vamos a estar a la altura porque nos parece un eje fundamental de la gestión”.

Gestión activa y presente

Tras siete años de estar a cargo de la intendencia, Méndez dijo estar conforme con lo conseguido, pero sabiendo que aún resta mucha tarea por hacer y que este es el camino que deben seguir para llegar a los lugares que aún falta llegar.

“Ha sido una gestión muy activa y presente en todos los aspectos, cercana al vecino, y se dieron muchas cosas concretas gracias a eso. Tenemos una política de seguridad y de infancias muy reconocidas en todo el país, por ejemplo”, explicó el jefe comunal quien también recordó los encuentros con vecinos a través de la red social Facebook con los vivos de una hora una vez por semana, las reuniones en los barrios con vecinos o las mateadas, donde escuchan sugerencias y reciben reclamos.

En cuanto a la seguridad dijo que ésta representa un desafío muy dinámico por el cual se debe estar muy atento. “Tener policía municipal es una gran ventaja que tiene San Miguel. Más allá de que tenemos Ojos en Alerta (programa de seguridad de participación ciudadana), entiendo que tenemos un camino largo por recorrer en la participación de los vecinos en materia de seguridad, necesitamos recibir más mensajes de lo que sucede en la calle”.

El narcomenudeo en los barrios es otro tema importante en la comuna, por lo que Méndez exigió que haya políticas nacionales y provinciales que vayan contra ello, de lo contrario este flagelo va a seguir creciendo. “Hacemos lo que podemos, como denuncias que firmo yo personalmente de lugares donde sé que hay narcomenudeo, pero la Justicia no tiene la actitud o el compromiso de resolver estos casos”, remarcó.

Respecto de las obras dijo que en los próximos cuatro años planean seguir con el mismo ritmo de trabajo que ha sido un sello de la gestión municipal. “Necesitamos seguir llegando con soluciones porque es un distrito que va a seguir creciendo y si no tenemos obras a la altura de ese crecimiento va a ser incomodo vivir en San Miguel”, explicó.

En ese sentido, dijo que el centro comercial y gastronómico va a seguir desarrollándose con orden, obras, limpieza y seguridad. También destacó otros centros comerciales como el de la calle Primera Junta, Mariló, la estación Bella Vista que se van a ir renovando.

Uno de los ítems que ataca otra parte de la oposición es con el centro de trasbordo de micros de corta, media y larga distancia a un costado de la cabecera Gral. Lemos. “Hemos logrado el primer objetivo que nos propusimos, que es que los colectivos de media y larga distancia salgan de la Av. Balbín y de la Ruta 8. Hoy hay un predio seguro que no implica riesgo para las personas. En los próximos 4 años apuntamos a que se incorporen colectivos locales para que la gente no tenga que andar cruzando la rotonda, la ruta. Pero vamos a necesitar acompañamiento del gobierno provincial y el nacional. El proyecto lo tenemos listo nosotros, pero falta el empuje del Ministerio de Transporte y de gobernantes que quieran trabajar en conjunto”, indicó.

Finalmente, reflexionó sobre estos años al frente de la comuna, sosteniendo que se siente muy motivado a seguir creciendo en lo que encuentra una profesión gratificante. En lo personal logró formar una familia a quienes les garantiza protección y continúa manteniendo relaciones con sus padres, hermanos y amigos de toda la vida haciendo convivir con armonía todos esos universos que posee. Ah, y espera que para 2027 poder concluir con su mandato y que la gente lo considere por su labor, honestidad y compromiso con los vecinos. “Quiero poder seguir haciendo mi vida normalmente en San Miguel que es el lugar que quiero”, concluyó.