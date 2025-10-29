Malvinas Cosplay: un encuentro para los fanáticos del anime, el gaming y las grandes sagas

El 01 y 02 de noviembre, Malvinas Argentinas se convierte en el punto de encuentro para los amantes del cosplay, el anime, el manga y la cultura geek. Habrá concursos, shows, torneos, trivias y mucho más. La entrada es libre y gratuita, en las inmediaciones del Palacio Municipal._

*_Malvinas Argentinas, 28 de octubre de 2025_* – El Municipio de Malvinas Argentinas se prepara para vivir una nueva edición de Malvinas Cosplay, un evento único organizado junto a Argencosplay, que reunirá a fanáticos de todas las edades en dos jornadas repletas de actividades, color y diversión. Durante el fin de semana, las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Presidente Perón 4276) se transformarán en un espacio dedicado al mundo del anime, el gaming, las películas y las series más icónicas.

El evento contará con sectores temáticos para todos los gustos: artistas, influencers e ilustradores; paseo de stands de anime, retro y cine; y un espacio gamer con torneos de consola de Mortal Kombat y Dragon Ball. Además, habrá shows en vivo, trivias con premios, exhibiciones de soft combat y un torneo de fútbol tenis junto a los influencers Eric Zeta y Darío Zenz de Habemus Fútbol.

El escenario principal será el corazón del evento, con bandas en vivo, desfiles y concursos de cosplay que premiarán la creatividad y el talento de los participantes. También se presentarán grupos invitados como los Power Rangers y los Cazafantasmas, junto al mítico auto de la película para sesiones de fotos. Los asistentes podrán disfrutar de sets fotográficos temáticos inspirados en Harry Potter y Vikingos.

Durante ambas jornadas, los fanáticos podrán encontrarse con cosplayers invitados recorriendo el predio y vivir shows imperdibles: tributos a Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers y Queen, además del espectáculo Star Wars que promete sorprender a grandes y chicos.

Malvinas Cosplay llega para celebrar la creatividad, el juego y la pasión que une a toda la comunidad freaky.