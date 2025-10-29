Comenzó la repavimentación de la Avenida Gaspar Campos en San Miguel

Es una importante obra de casi 30 cuadras, que incluye la renovación de veredas y nueva forestación, entre otras mejoras.

La Municipalidad de San Miguel empezó con la repavimentación de una de las principales arterias del distrito: la Av. Gaspar Campos, entre Av. Balbín y Senador Morón.

Se trata de una obra de casi 30 cuadras, que atraviesa gran parte del distrito e incluye la renovación de cordones cunetas, nuevas veredas (priorizando bocacalles y accesibilidad peatonal a las paradas de colectivos), más forestación y señalización vial de toda la avenida.

La obra se extenderá un mes aproximadamente y, para afectar lo menos posible al tránsito, se está trabajando de 19 a 00 hs.