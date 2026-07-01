Malvinas Argentinas será sede de una gran velada de boxeo con entrada libre y gratuita

El evento se realizará el sábado 04 de julio desde las 19 horas en el Club Deportivo El Cruce de Los Polvorines. Habrá peleas profesionales y de exhibición. La actividad será abierta a toda la comunidad y con entrada gratuita.

El Municipio de Malvinas Argentinas invita a disfrutar de una nueva velada de boxeo que tendrá lugar el sábado 04 de julio, desde las 19 horas, en el Club Deportivo El Cruce, ubicado en Av. del Sesquicentenario 270, en la ciudad de Los Polvorines. La propuesta reunirá a destacados boxeadores y boxeadoras en una noche que promete grandes combates y un gran marco de público.

La pelea estelar será en la categoría Súper Mosca y enfrentará a Mía Soledad Nievas con Leonela Yúdica, ex campeona mundial, en un combate pactado a seis rounds. Además, la programación incluirá peleas complementarias en las categorías Súper Pluma, Welter, Súper Gallo y Ligero.

Habrá peleas de exhibición, brindando la posibilidad de que jóvenes deportistas muestren su talento y continúen sumando experiencia sobre el ring. De esta manera, el evento busca promover el desarrollo del boxeo y acompañar el crecimiento de los atletas locales y de la región.

Con entrada libre y gratuita, la velada está destinada a toda la comunidad y forma parte de las iniciativas que impulsa el Municipio para fomentar el deporte y generar espacios de encuentro para las familias de Malvinas Argentinas.