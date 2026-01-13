Malvinas Argentinas: Repavimentan el Túnel San Juan Pablo II

Los trabajos forman parte del plan integral sobre la Ruta Provincial N° 24 y afectarán el tránsito durante unos 30 días. La intervención busca mejorar la seguridad y la conectividad en una de las arterias más importantes de Malvinas Argentinas.

En el marco de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 24, el municipio de Malvinas Argentinas puso en marcha una nueva etapa que comprende al Túnel San Juan Pablo II, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués. Se trata de un tramo estratégico de la Avenida del Sesquicentenario (ex Ruta 197), por donde circula diariamente un alto caudal de vehículos.

Desde el 7 de enero y por un plazo estimado de 30 días, el tránsito vehicular en la zona se verá afectado debido al desarrollo de los trabajos. La intervención se inscribe dentro del proyecto integral iniciado en noviembre de 2025, que contempla la repavimentación completa del tramo comprendido entre la avenida Presidente Arturo Illia (Ruta Provincial N° 8) y la avenida del Libertador General San Martín, en el límite con el partido de Tigre, en convenio con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Las tareas se concentran sobre la Avenida del Sesquicentenario, entre las calles Miraflores y Adela Celia Burgos. Durante este período, el tránsito será desviado hacia la mano contraria mediante carriles provisorios de doble sentido, mientras que las calles laterales afectadas tendrán anulación parcial. Toda la zona se encuentra debidamente señalizada, con cartelería y elementos de seguridad vial.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones, al tiempo que destacaron que la obra permitirá mejorar sustancialmente la seguridad vial y la conectividad en una de las avenidas más importantes del distrito, clave para la circulación entre distintos puntos del conurbano.