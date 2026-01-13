El Dr. Walter Videtta asumió como nuevo Secretario de Salud del Municipio de Merlo

El Dr. Walter Videtta asumió este lunes como nuevo Secretario de Salud del Municipio de Merlo, en un acto llevado a cabo en el Hospital Eva Perón, donde el Intendente Gustavo Menéndez le tomó juramento. Videtta, un destacado profesional con años de trayectoria en la salud pública, se comprometió a seguir fortaleciendo el sistema sanitario local.

Durante la ceremonia, Menéndez destacó la trayectoria del nuevo secretario, quien, según sus palabras, “es un profesional que hace muchos años trabaja en nuestro hospital, ama la salud pública y es un investigador científico de la salud, un verdadero orgullo para todos nosotros”. La designación de Videtta refuerza el compromiso del gobierno local con la mejora continua del sistema de salud y el bienestar de los habitantes de Merlo.

En su discurso, Videtta expresó su firme compromiso de trabajar para ofrecer “el mejor resultado en la atención de salud de la población de Merlo”, asegurando que su gestión abarcará todo el proceso sanitario, desde la prevención hasta la rehabilitación. “Mi objetivo es garantizar que cada vecino reciba la mejor atención posible, brindando un sistema de salud accesible, eficiente y de calidad para todos”, señaló.

El acto de asunción también fue una oportunidad para resaltar el trabajo de los equipos de salud que operan en las distintas unidades sanitarias, consultorios externos y hospitales municipales. Las autoridades presentes reiteraron el compromiso del Gobierno del Pueblo de Merlo con la salud pública como uno de los pilares fundamentales de la gestión.

Con esta designación, Videtta se suma a un equipo de trabajo que busca fortalecer las políticas de salud en el distrito, brindando una respuesta integral a las necesidades de los merlenses en todos los aspectos de la atención sanitaria.