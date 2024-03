Malvinas Argentinas: Nardini prometió continuar con las obras

Además, en la inauguración de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente destacó el trabajo hecho en materia de seguridad y salud pública durante su gestión.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, dejó inaugurado el XXIX periodo de Sesiones Ordinarias del distrito, ante un Concejo Deliberante colmado y expectante por el discurso que pronunciaría.

En un tono moderado y tranquilo, fiel a su estilo, el jefe comunal hizo hincapié en dos aspectos en particular: la tarea realizada en materia de salud pública y en seguridad ciudadana. Aunque también tuvo un momento destacado las obras que se realizaron, las que están en ejecución y las que se vienen, al margen del contexto de crisis económica nacional.

Por otro lado, comentó que durante varias semanas estuvo con un problema de salud que lo tenía mal de la espalda, motivo por el cual no había podido participar de recorridas y que en su lugar lo hizo la secretaria general, Noelia Correa a quien agradeció por la predisposición para cubrirlo.

Lo novedoso en esta ocasión es que tras la apertura protocolar de las sesiones y luego de saludar a todos los concejales, el jefe comunal ofreció una conferencia de prensa donde tocó diversos temas de actualidad nacional también.

En el aspecto de la seguridad, que fue uno de los puntos más fuertes de su discurso, Nardini comentó que continúan renovando el compromiso para hacer de Malvinas un lugar más seguro para vivir: “Recientemente impulsamos un nuevo plan de patrullaje mediante vehículos y personal policial fijos en los centros comerciales de nuestras ciudades y localidades. Llegamos a 130 vehículos en funciones para patrullar nuestras calles, los barrios y los centros comerciales».

En ese sentido, agregó que los “hace felices fortalecer el ejercicio democrático para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro Municipio. Hoy quisimos dejar el compromiso y la garantía para tranquilidad de las familias, que para mí siempre es lo más importante, de que vamos a terminar con lo que se empezó, aunque vaya más lento, teniendo en cuenta la situación a nivel país que nos atraviesa a todos. Queremos que tengan más accesibilidad, estén mejor y concentrarnos en lo que aún nos queda pendiente”.

Luego, aseguró que el trabajo diario seguirá con el compromiso de siempre y que van seguir generando crecimiento para Malvinas: “Nos vamos a romper el alma porque detrás de cada política que se recorta, hay una familia. Y porque el pueblo de Malvinas eligió la obra pública, eligió la salud, eligió el deporte, eligió la educación y las actividades culturales”, dijo Nardini.

Coherencia y eficiencia

En conferencia de prensa, el jefe comunal se refirió a la situación que se vive a nivel nacional, donde la crisis económica atraviesa a todas las clases sociales en un contexto de aumento de precios y sueldos achatados. “Ya vivimos una etapa parecida en mi primer gobierno (cuando Mauricio Macri era presidente y María Eugenia Vidal gobernadora) y así y todo hicimos una gestión superlativa ya que la gente nos acompañó con casi el 70 por ciento de los votos. Así que la vamos a ir llevando adelante con una administración coherente y lo más eficiente posible”, dijo y agregó, en contraposición a Javier Milei que “el estado no es un lugar inservible, sino que está para acompañar a los vecinos y observar las demandas a las que el estado nacional no llega”.

Luego criticó el recorte de subsidios y políticas sociales que lleva adelante el gobierno nacional, asegurando que “no hay que recortar todo porque sí porque si no se pone en juego el bienestar de la vida cotidiana de mucha gente. Los malvinenses no tenemos que pagar por culpa de otras administraciones, los malvinenses no se lo merecen”.

Finalmente, explicó que las obras públicas que se comenzaron serán terminadas y que aquellas que estaban previstas para este año se harán de todos modos.

Cabe destacar que, en la Apertura de sesiones, Nardini fue acompañado por el vicepresidente primero del Senado Bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general del Municipio, Noelia Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; autoridades municipales y provinciales, fuerzas de seguridad, sindicatos y gremios, veteranos de guerra, entre otros.