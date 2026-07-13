Luis Vivona destacó la aprobación de la reforma al régimen previsional para excombatientes de Malvinas

El diputado de la provincia de Buenos Aires, Luis Vivona, destacó la aprobación de la modificación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, una iniciativa que fue sancionada durante la sesión legislativa de este jueves.

Tras la votación, el legislador expresó que la medida representa un avance significativo en el reconocimiento de quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional durante la Guerra de Malvinas.

«En la sesión de hoy dimos un paso importante al votar y convertir en ley la modificación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, ampliando su alcance para reconocer y garantizar derechos a quienes defendieron nuestra soberanía», sostuvo Vivona.

El diputado remarcó además que la sanción de esta norma fortalece el compromiso del Estado con los excombatientes y constituye una respuesta legislativa orientada a reparar y reconocer el servicio brindado por quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

«Esta aprobación representa un paso importante para continuar fortaleciendo los derechos de nuestros excombatientes y avanzar en una respuesta legislativa que reconoce su compromiso y servicio con la Patria», concluyó el legislador bonaerense.