Bianco habló de la posible eliminación de las PASO: “Están manipulando el sistema electoral para que reelija Milei”

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hizo referencia a la posibilidad de que se eliminen las PASO y que haya colectoras, como dijo la senadora Patricia Bullrich. “Están manipulando el sistema electoral para que reelija Milei”, dijo.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hizo referencia a la posibilidad de que se eliminen las PASO y que haya colectoras, como dijo la senadora Patricia Bullrich. En la habitual conferencia de prensa de los lunes en Gobernación, dijo que “están manipulando el sistema electoral para que reelija Milei”.

El funcionario bonaerense respondió a las declaraciones de la senadora Bullirch, quien el domingo se refirió al sistema electoral de cara al 2027: “Si fuera un sistema de 20 colectoras es un desorden total, pero si son solo dos, es mucho más adecuado”. Además dijo que la colectora sería “una manera de ordenar el sistema para aquellos que quieran llevar la fórmula que quiere el Gobierno”.

En el mismo sentido, Bullrich agregó que “si sacamos las PASO, hay que trabajar para que una coalición junto a La Libertad Avanza tenga la posibilidad de tener sus candidatos”. Al respecto, el ministro de Gobierno indicó que “están manipulando el sistema electoral con las modificaciones que están planteando para que reelija Milie”, y por lo tanto, “nos tenemos que oponer”.

“Hay un viejo dicho que dice ‘para consejero el enemigo’. Entonces si el enemigo es Milei y quiere sacar las PASO, debe ser que nosotros tenemos que estar en contra porque somos oposición”, remarcó.

Por su parte, el exdirector nacional Electoral, Alejandro Tullio, opinó sobre la intención del oficialismo de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: “Eliminarlas sería un retroceso democrático”, afirmó a Radio Provincia. Al analizar la posibilidad de su eliminación, sostuvo que “es un mecanismo de mucha complejidad y bastante costoso que necesita ajuste, pero suprimirlas es engañoso, porque se está reemplazando por otra cosa, y si no se hace desde el Congreso, se puede generar una situación anárquica”.

Además, agregó que “cuando se quiere cambiar la ley, el único límite es la Constitución”, aunque indicó que “es muy difícil discutir cosas que no están definidas”. “Las PASO fueron el mecanismo elegido para unificar y poner a todos los candidatos en pie de igualdad”, recordó y remarcó que ello “generó un estímulo para constituir alianzas políticas” y superar el piso mínimo de votos.

Las posturas en el peronismo

El dirigente bonaerense fue consultado sobre distintas declaraciones por parte de La Cámpora que pregonaban por ir con 2 listas: “Nosotros queremos ganar”, sentenció. “Creo que el año próximo en las elecciones presidenciales la derecha va a tener un solo candidato y, si nosotros queremos terminar con esta pesadilla hay que ganar. Nosotros queremos ganar la elección”.

En ese sentido, Bianco entiende que es con un “candidato único”, y destacó que, para dirimir las diferencias “el método más eficiente son las PASO”. En tanto, remarcó que “si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido, es porque quiere perder”.

“Nosotros queremos ganar, queremos que el peronismo gane las eleciones y vuelva a gobernar este país, por lo tanto queremos un candidato único. Después tendremos que discutir el método para definir ese candidato único, que para nosotros, el más eficiente son las PASO”, cerró.

La semana pasada el intendente de Pilar, Federico Achával, estuvo en sintonía con las declaraciones. “Confío plenamente en el proceso de discusión y creo que la mejor alternativa es la unidad”, dijo en el streaming Uno Tres Cinco y consideró que “las PASO son una buena alternativa” tanto a nivel nacional como bonaerense.

“El peronismo, cuando no está en el poder, tiene discusiones profundas y se ordena sobre el cierre de listas, siempre fue así”, expresó y le bajó el tono a la interna. “El peronismo tiene la responsabilidad de plantear una alternativa al proyecto de Milei, que sea federal, que tenga como eje la producción y el trabajo. El que quiera ser el candidato tendrá que tener las capacidades para entrar en diálogo con los distintos sectores como nos tocó a muchos para llegar a las intendencias. Tenemos que tener unificación de criterios”, cerró.